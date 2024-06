Agropoli: la programmazione turistica che non c’è

Con il mese di giugno oramai inoltrato, dovrebbero arrivare già i cartelloni degli eventi estivi. Come sempre, quando si parla di Agropoli il condizionale diventa d’obbligo dato che al momento non c’è alcuna programmazione. Da più parti arrivano richieste in tal senso, in particolare dagli operatori del settore turistico che non riescono a dare, ad oggi, risposte ai propri clienti su eventi nella città di Agropoli.

Scendono in campo anche i rappresentanti politici, come ad esempio il rappresentante di Forza Italia Cristian Posella: «In attesa delle 4 sagre e soliti eventi triti e ritriti che costringono noi giovani e non ad andare altrove purtroppo per avere qualcosa di diverso – dice – gli imprenditori e le associazioni sono sempre più sole ed i turisti stessi nemmeno aiutati da servizi base quali parcheggi e mezzi pubblici. Amici commercianti che hanno dovuto lasciare proprio la nostra Agropoli perché senza alternative. La speranza è che questo 2024 seppur in ritardo sia diverso dagli altri. È ridicolo che ad oggi venerdì 14 giugno non vi sia ancora una programmazione turistica, in un paese turistico. Chiaramente i motivi si sanno, alla base non c’è perché mancano proprio la visione e la competenza di organizzare qualcosa di serio. Le cose vanno programmate mesi prima, vanno bloccate le date e si lavora in sincronia con associazioni e imprenditori ma per fare questo serve una visione e delle competenze alla base».

Parole forti quelle di Posella che trovano riscontro nella realtà agropolese dove l’assessore al turismo Roberto Apicella, nonostante i tanti annunci sui social, non è ancora riuscito ad organizzare un cartellone.

Lo scorso anno, almeno, aveva dato doti di essere un buon dj, strada che potrebbe tentare quando cesserà la sua carriera politica, oltre che un ottimo organizzatore di feste di compleanno, in piazza ma quest’anno ancora nulla. Da Palazzo di Città, in ogni caso, arrivano rassicurazione. Il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi ha dichiarato che a breve tutto sarà pronto. Si sta lavorando, infatti, anche ad un’arena all’aperto che sarà sistemata dove oggi si svolge il mercato settimanale e cioè proprio all’uscita dell’arteria stradale denominata Cilentana.

Da capire se ci saranno disagi per la circolazione quando e se si terranno gli importanti eventi di cui tanto si parla da parte dell’ente comunale. Nel frattempo, la voce di qualche albergatore si fa sentire e boccia l’azione amministrativa che non sta consentendo, a loro dire, una seria pianificazione pubblicitaria per quanto riguarda l’estate e dunque il poter offrire un servizio diverso ai turisti che già stanno prenotando. “Anche qui si vede la capacità di chi amministra – dicono – ormai è fiato sprecato”.