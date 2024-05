S. Cipriano. Bagno di folla per Attilio Naddeo

Un vero e proprio bagno di folla ha accolto la prima uscita pubblica di Forza Democratica, la lista a sostegno del candidato sindaco Attilio Naddeo. Nei giorni scorsi, i candidati al consiglio comunale si sono presentati agli elettori, accolti da lunghi applausi. Per l’ex sindaco, oggi nuovamente in campo, è stata l’occasione per ribadire le proposte che Forza Democratica intende mettere in campo alla luce della delicata situazione dell’ente: «Il primo anno sarà caratterizzato da lacrime e sangue, chi dice il contrario mente», ha attaccato Attilio Naddeo, dimostrando però di avere le idee ben chiare. Per quanto riguarda il bilancio pubblico, il primo passo sarà infatti la razionalizzazione della spesa pubblica e del personale comunale. Di pari passo, si lavorerà ad un’amministrazione trasparente con l’accesso facilitato alle risorse amministrative e ai documenti ufficiali. Non mancheranno poi possibilità concrete per andare avanti come i finanziamenti esterni per sostenere progetti di sviluppo e miglioramento delle infrastrutture locali. Tra i progetti per la valorizzazione del territorio sicuramente l’adesione alla rete Borghi salute e benessere, la riqualificazione del centro storico di Vignale e del Castello di Montevetrano così come la realizzazione della variante al progetto piazza Umberto I che consentirà di lasciare la Fontana delle Foglie nella posizione originaria. Sul fronte della rigenerazione del tessuto sociale si lavorerà all’ultimazione della nuova scuola primaria, la riconversione della scuola primaria esistente in centro teatrale dei Picentini e l’implementazione del centro polifunzionale Politema. Per quanto riguarda l’imprenditorialità e l’occupazione si progetterà la promozione di un sistema di albergo diffuso; l’istituzione del programma “Ambasciatori dei Picentini” e la promozione della creazione di imprese con parteneriato pubblico e privato. Non mancherà, come hanno ribadito anche i candidati consiglieri, il potenziamento del trasporto pubblico, l’implementazione di un nuovo modello di raccolta differenziata e la realizzazione della strada per connettere Campigliano all’uscita autostradale di San Mango Piemonte. «C’era bisogno di una lista di persone competenti per risanare il nostro Comune. Chi fa politica non va mai in pensione, la politica è una passione. Nel 2009 avevamo una classe politica invidiata da tutti, portavamo avanti i progetti con una serie di finanziamenti, c’erano tanti giovani impegnati in politica – ha detto il candidato sindaco – Sia Aievoli che Alfano non possono parlare di progetto, hanno ridotto il comune al disastro e al dissesto economico». E poi l’appello al voto: «Lasciate stare parenti e amici, votate chi ha la passione nel cuore. Questo comune pieno di storia e dignità non potevo lasciarlo così». Tra gli interventi più appassionati quello di Luigi Sica che sta già lavorando alla realizzazione di un parco avventura che possa incrementare il turismo e rendere il borgo dei Picentini particolarmente attrattivo. «Anche questo è rilancio del territorio e occupazione perché assumeremo i giovani del territorio. Ma questo non è l’unico progetto: di recente abbiamo incontrato la proprietà dell’asilo Amato e abbiamo già pronto un progetto per riqualificare la struttura. Qui sorgerà un asilo nido, ci lavoreranno i nostri giovani che non saranno più costretti ad andar via perché non c’è futuro per loro». A rivendicare la paternità di una serie di iniziative è il consigliere uscente Dario Noschese: «Dopo cinque anni da consigliere comunale di minoranza avrei potuto decidere di candidarmi sindaco ma a me le scelte facili non sono mai piaciute e ho scelto di mettermi in gioco con persone perbene che hanno a cuore la nostra comunità. Questo è il momento della svolta, incontro persone che lamentano i tanti problemi della città e noi vogliamo una svolta per questa comunità», ha detto ricordando che è sua la proposta di mettere a gara il servizio di raccolta differenziata per consentire all’ente comune un risparmio economico importante.