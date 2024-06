La Provincia prova a fare cassa coi beni

Anche la Provincia di Salerno, guidata dal neo sindaco riconfermato Franco Alfieri, prova a fare cassa e lo fa rilanciando l’alienazione di beni. All’asta finisce dunque l’appartamento di via Renato De Martino a Salerno, bene condotto in locazione, per 892.000,00 euro; sempre sul fronte appartamenti la Provincia vende pure i due beni in locazione di via Tasso, uno per 482.000,00 euro e l’altro per 655mila euro. Finisce all’asta anche il locale terreno commerciale di vicolo Ruggi d’Aragona, 15/16 per 309mila euro; l’ex istituto Severi di via Raffaele Mauri per 740mila euro; l’ex Confettificio Pansa, attualmente libero, per 1.179.000,00 euro. In provincia di Salerno, beni di proprietà dell’ente finiti all’asta sono Bosco Lucarelli a Nocera Inferiore per 152mila euro con richiesta d’acquisto; gli appartamento a Scafati in via Martiri d’Ungheria per 400mila euro il primo, 200mila euro ciascuno. Per 310mila euro sarà battuto all’asta anche il locale terreno di tre garages a Sala Consilina; l’ex casa Cantoniera ad Atena Lucana per 50mila euro. Tornando nel capoluogo in vendita una porzione del Complesso della Piantanova per 320.000,00 euro. E ancora: il terreno di via Casalvelino per 60mila euro; il Complesso Regina Margherita di Vietri sul Mare per 11.000.000,00 euro; un terreno ad Agropoli per 2.850,00 euro; terreni a Lustra ed Eboli. A Nocera Inferiore in vendita il capannone industriale Ex Marconi per 400mila euro mentre a Battipaglia l’Area nei pressi dell’Istituto ProfAgri, area da valorizzare mediante la realizzazione di un campo di rugby anche con l’apporto di privati. Per quanto riguarda l’Ex Confettificio Pansa l’intero edificio è in proprietà comune e indivisa tra la Provincia di Salerno, per una quota del 79,365% valutata € 1.179.000,00, e il Comune di Amalfi, per una quota del 20,635% valutata € 306.541,00. Il richiedente l’acquisito potrà presentare richiesta, secondo quanto previsto dal presente bando, anche per l’acquisto del 100% dell’immobile. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 18 luglio, negli uffici del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio” a Largo dei Pioppi n.1.