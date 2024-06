Baronissi. Anna Sica: ben 465 preferenze

di Mario Rinaldi

E’ stata la vera sorpresa di questa tornata elettorale. Con ben 465 preferenze, Anna Sica, della lista “Uniamoci per Baronissi”, collegata alla neo eletta sindaca Anna Petta, ha sbaragliato la concorrenza di candidati molto più quotati, vuoi per anni di esperienza politica, vuoi per altre ragioni legate all’appartenenza a determinati schieramenti. Fatto sta, che ad oggi, Sica, risultata la quinta eletta in assoluto, potrebbe aspirare a un ruolo nella nuova giunta di governo a Baronissi. Chi è Anna Sica? Ha già avuto altre esperienze in campo politico? “Anna Sica è una giovane donna di 34 anni, moglie e madre di due bambini, residente a Baronissi, ove lavoro e sono titolare di Centro di Assistenza Fiscale e responsabile di un Patronato. Mi sono candidata 10 anni fa al Consiglio Comunale di Baronissi ma fu una semplice candidatura di servizio”. In questa tornata elettorale si è candidata nella lista “Uniamoci per Baronissi” a sostegno di Anna Petta. Ha ottenuto un risultato ottimo. Quinta eletta. Se lo aspettava? “Le rispondo in modo sincero. Non credevo che le persone mi tributassero tale consenso, è stata una piacevole sorpresa scoprire che le persone a cui mi sono proposta hanno dimostrato affetto e stima nei miei confronti. Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente i cittadini che mi hanno preferito, la mia famiglia che mi ha sostenuto ed i miei amici che tanto si sono prodigati per me. 465 preferenze però non sono neanche il frutto del caso, dietro a questi consensi c’è sicuramente la stima nei miei confronti, ma c’è anche il lavoro certosino, incessante, leale e sincero di chi mi ha affiancato, di un gruppo di lavoro che era esistente già prima della campagna elettorale. Quindi nei consensi ricevuti c’è anche la proposta politica amministrativa fattiva e concreta che insieme abbiamo portato all’attenzione. Siamo stati portatori di idee e soluzioni all’interno dell’associazione “Uniamoci”, che sono state valutate con un dialogo aperto e democratico, poi inserite nel programma elettorale amministrativo di Anna Petta che le ha ritenute assolutamente valide. Mi riferisco in particolare alla creazione di percorsi virtuosi e facilitati per accedere alle misure di sostegno stanziate per i cittadini, al progetto “Baronissi città dello Sport e del Turismo sportivo”, all’implementazione del sistema di sorveglianza per rendere Baronissi più sicura. Quindi sono sorpresa dal numero di consensi ricevuti, ma dietro c’è un grande lavoro di squadra”. Con questo risultato, se dovesse essere adottato un criterio meritocratico che prende in considerazione i primi cinque eletti lei entrerebbe nella nuova Giunta di Governo. Cosa ne pensa? “Essere nei primi 5 eletti è per me fonte di grande soddisfazione, ma nello stesso tempo un gradito carico di responsabilità. La formazione della Giunta è assoluta prerogativa del Sindaco eletto Anna Petta. Non conosco i criteri che vorrà utilizzare il Sindaco, però con chiarezza, già da ora posso affermare senza dubbi che accetterò qualsiasi scelta farà, mi sono fidata di lei prima delle elezioni e mi fido di lei ancora di più ora che è diventata Sindaco. Anna Petta saprà con la solita intelligenza politica e serietà umana scegliere nel migliore dei modi”. In caso di assessorato quale potrebbe essere la delega a lei assegnata? In cosa è specializzata? “Il concetto espresso per i criteri di scelta dei componenti della Giunta, vale pari pari anche per le eventuali deleghe, è prerogativa del Sindaco assegnare le deleghe, non entro nel merito. Posso solo assicurare che metterò a disposizione di tutta la squadra, qualsiasi sia il ruolo assegnatomi, le mie competenze, che sono sicuramente nell’ambito sociale, ma sono pronta ad impegnarmi in qualunque attività mi venga richiesta. La prossima amministrazione deve avere l’unico obiettivo di migliorare Baronissi, mettendo in campo le energie di tutti gli eletti, ma anche di tutti quelli che vogliono contribuire con idee e proposte ed anche con critiche costruttive”. Anche se non dovesse entrare in Giunta, quale sarà il suo impegno per Baronissi? “L’impegno sarà il medesimo, non è la posizione in amministrazione che fermerà l’impegno che ho preso con i miei elettori, con l’Associazione “Uniamoci”, con la squadra di Anna Petta, ma soprattutto con tutti i cittadini di Baronissi. Sarò voce e sentinella dei cittadini e darò tempo ed energie per la mia Baronissi”. In attesa della composizione del nuovo esecutivo, Sica si gode il risultato ottenuto che, come detto, è forse il più sorprendente in assoluto, ma frutto, come affermato dalla stessa neoconsigliera, di un lavoro di squadra orientato a portare un contributo di idee ed iniziative per lo sviluppo di Baronissi.