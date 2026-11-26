di Erika Noschese

Prevenzione pratica tra i giovani, tutela della dignità delle vittime e responsabilità etica dei futuri operatori del diritto. Sono i temi affrontati ieri da Paky Memoli, assessore alla Medicina Territoriale e Prevenzione sanitaria del Comune di Salerno, intervenuta al campus di Fisciano per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Questa ricorrenza è un’occasione concreta per tenere alta l’attenzione pubblica, istituzionale e culturale su un fenomeno strutturale che riguarda ogni ambito della nostra società”, ha dichiarato Memoli. “Ritengo sia importante lavorare sui giovani facendo informazione e prevenzione pratica – pensiamo alla conoscenza delle droghe da stupro e dei protocolli di emergenza – perché conoscere significa protezione e sicurezza, riconoscere il pericolo e sapere esattamente come agire e a chi chiedere aiuto. Proprio per questa giornata ho partecipato al seminario organizzato dagli studenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, diretto dal professor Francesco Fasolino, insieme all’associazione Agorà, analizzando il caso di Elisa Claps attraverso la testimonianza del fratello Gildo agli studenti di oggi e futuri giuristi di domani. Non dimentichiamoci che ho voluto intitolare una strada a Elisa Claps. L’analisi di questa vicenda ha permesso di approfondire diversi aspetti giuridici e processuali cruciali”. L’assessore ha poi esaminato le criticità investigative e normative: “Innanzitutto la gestione delle persone scomparse e l’urgenza investigativa: il ritardo nell’attivazione delle ricerche per Elisa Claps ha dimostrato quanto siano fondamentali le normative moderne, come il Codice Rosso del 2019, che impongono l’attivazione immediata delle indagini e l’ascolto tempestivo delle persone informate sui fatti. Poi l’inquinamento delle prove e i limiti delle indagini preliminari. Per un futuro magistrato o avvocato, questa vicenda ha mostrato come la prova scientifica e il sopralluogo giudiziario siano irripetibili e decisivi: un errore o un’omissione nelle primissime fasi compromette l’accertamento della verità, esponendo l’indagine a depistaggi. Per diciassette anni la madre di Elisa e i suoi fratelli hanno dovuto supplire alle carenze investigative, scontrandosi con porte chiuse e silenzi. Il diritto processuale penale non serve solo a punire il colpevole, ma anche a tutelare la dignità della vittima e dei suoi familiari. Gli studenti hanno compreso, attraverso la testimonianza di Gildo Claps, che dietro ogni fascicolo ci sono diritti umani fondamentali, come il diritto alla verità e a una ragionevole durata del processo. Infine, il riconoscimento della violenza di genere: negli anni Novanta l’ordinamento non disponeva di una lettura strutturale di questo fenomeno. Il caso Claps ha fatto comprendere perché il legislatore abbia dovuto introdurre aggravanti specifiche, misure cautelari più stringenti e percorsi di formazione specialistica per i magistrati: la neutralità apparente della legge, se applicata senza consapevolezza delle dinamiche di genere, può tradursi in denegata giustizia”. Soffermandosi sul valore delle regole processuali, l’esponente della giunta ha aggiunto: “Nel diritto processuale, la verità giuridica è fondamentale perché rappresenta l’unico accertamento dei fatti legittimo e verificabile su cui lo Stato può fondare una condanna, evitando che la giustizia degeneri in vendetta privata. Collegando questo concetto alla formazione dei futuri giuristi, la verità processuale emerge sotto quattro profili essenziali. La verità storica, o materiale, è ciò che è realmente accaduto; la verità giuridica è ciò che può essere dimostrato in aula nel rispetto delle regole del codice di procedura penale. Per diciassette anni, a Potenza, circolava una ‘verità storica’ ufficiosa fatta di sospetti, voci e ipotesi. Senza il ritrovamento del corpo, avvenuto solo nel 2010, e senza prove scientifiche solide come il DNA, quella convinzione non poteva però trasformarsi in verità giuridica, impedendo allo Stato di celebrare un processo e pronunciare una sentenza. Quindi servono le regole: in un ordinamento democratico la verità non si raggiunge ‘a ogni costo’ e le regole servono a evitare la condanna di un innocente. Ciò insegna agli studenti che il processo non è un ostacolo alla giustizia, ma la sua garanzia. Quando però le indagini iniziali sono condotte male, come nel caso Claps, con perquisizioni mancate e alibi non verificati, si crea una frattura drammatica: la verità processuale rischia di non coincidere più con quella storica, generando sfiducia nelle istituzioni. La verità cristallizzata in una sentenza definitiva va oltre la punizione del colpevole: ristabilisce l’ordine violato e riconosce pubblicamente la dignità della vittima. Il diritto alla verità, tramite indagini effettive e tempestive, è un diritto fondamentale dei suoi familiari. Comprendere il peso della verità giuridica significa assumersi una precisa responsabilità etica. Ogni verbale redatto con cura, ogni reperto conservato correttamente e ogni diritto della difesa rispettato sono i mattoni che permettono a un’aula di tribunale di trasformare un fatto di cronaca in giustizia accertata. La presenza di Gildo Claps nelle università e nelle scuole incarna esattamente questa trasformazione: muta una tragedia privata e una lunga ferita istituzionale in un atto di responsabilità civile e amore verso le nuove generazioni”. Infine, una riflessione sull’eredità formativa lasciata agli universitari: “Per ogni studente di Giurisprudenza che abbia ascoltato Gildo Claps cambia radicalmente il modo di studiare il diritto, grazie a tre insegnamenti che nessun manuale può trasmettere. Il primo consiste nell’umanizzare il fascicolo processuale: la voce di un fratello che ha combattuto per diciassette anni ricorda ai futuri giuristi che dietro ogni numero di registro generale ci sono persone reali, vite spezzate e famiglie in attesa di risposte. Il secondo è la perseveranza civile come motore della giustizia: la storia della famiglia Claps dimostra che la giustizia non è un meccanismo automatico, ma richiede cittadini attenti e coraggiosi. Il racconto drammatico di Gildo e della sua famiglia consegna ai futuri giuristi un testimone morale: il diritto vive e migliora solo se chi lo applica ha il coraggio di cercare la verità anche quando è scomoda, anche quando richiede di andare contro l’omertà, l’inerzia o le resistenze di ambienti potenti. Il terzo è trasformare il dolore in prevenzione, ovvero in memoria attiva: il gesto di Gildo non nasce dal rancore, ma dalla volontà di evitare ad altre famiglie lo stesso calvario. La sua testimonianza trasforma il ricordo di Elisa in uno strumento di prevenzione culturale e giuridica: insegna ai giovani a riconoscere i segnali del possesso e della violenza, ricordando ai futuri giuristi che tempestività e rigore possono salvare vite umane”.