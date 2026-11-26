di Roberto Scola

Dopo la nota dell’amministrazione comunale sull’approvazione unanime dei nuovi provvedimenti su: porto, commercio, verde urbano e street art, nella seduta del 20 novembre, dai banchi dell’opposizione arriva una netta precisazione. In questa intervista, il consigliere di minoranza Raffaele Pesce ricostruisce quanto accaduto durante le otto ore di Consiglio, rivendicando la paternità dei correttivi ai testi e il peso determinante dell’opposizione nei lavori d’aula.

Consigliere, il comunicato dell’amministrazione parla di una “svolta amministrativa” e di piena convergenza politica sui quattro regolamenti approvati il 20 novembre su porto, SIAD, verde urbano e creatività urbana. Qual è la vostra versione dei fatti?

«La narrazione diffusa dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi racconta soltanto una parte della storia. Durante le otto ore di Consiglio comunale di venerdì 20 novembre, tutto ciò che ha realmente funzionato e permesso all’aula di produrre risultati porta la firma della minoranza. Senza la nostra presenza e il nostro lavoro preparatorio, in quella seduta non si sarebbe discusso quasi di nulla».

Il sindaco ha sottolineato con soddisfazione l’approvazione all’unanimità, evidenziando il voto favorevole anche dell’opposizione. Cosa è successo davvero al momento del voto?

«È successo che su due dei quattro provvedimenti citati — nello specifico il Regolamento del Verde Urbano e il Regolamento per la creatività urbana dedicato ai murales — la maggioranza, da sola, non disponeva nemmeno del numero legale per poterli votare. Quei regolamenti sono passati esclusivamente perché due consiglieri di minoranza erano presenti in aula. Quando il Sindaco scrive che sono stati approvati “con il voto favorevole anche della minoranza”, sta di fatto ammettendo che senza di noi quei testi non avrebbero avuto i numeri per essere approvati».

Oltre alla presenza in aula, lei rivendica anche il merito dei contenuti approvati. In che modo avete inciso sui regolamenti?

«Innanzitutto nelle commissioni consiliari: ogni volta che sono state convocate, il lavoro istruttorio sui regolamenti lo abbiamo portato avanti noi della minoranza, mentre dai banchi della maggioranza non è arrivato alcun contributo. Entrando nel merito, due dei quattro regolamenti approvati sono stati migliorati proprio grazie alle nostre proposte. Sul Regolamento del Verde Urbano, presentato come un primato per il Cilento, ho fatto approvare un mio emendamento — discusso in aula alla presenza di Legambiente e Agropoli Sostenibile — grazie al quale bastano l’autodichiarazione e la documentazione fotografica, eliminando l’onere della perizia agronomica per i cittadini. Sul regolamento per murales e street art, invece, l’applicazione resta giustamente vincolata a un Piano delle Superfici che dovrà ancora passare al vaglio del Consiglio comunale: un passaggio fondamentale che nel testo originario della maggioranza non era nemmeno previsto».

L’amministrazione presenta questi quattro regolamenti come tasselli di una pianificazione strategica per porto, commercio, ambiente e cultura. Qual è invece il bilancio complessivo dell’ordine del giorno di quella seduta?

«I numeri dicono altro. Su nove atti presentati dai consiglieri all’ordine del giorno, nessuno proveniva dalla maggioranza. Cinque di questi li ho firmati personalmente: la mozione sulla sosta libera durante le festività — che è stata approvata, pur subordinandola alla verifica di cassa — e quattro interrogazioni su temi cruciali per la città, ovvero lavori pubblici, palazzina di Via Taverne, Area Porto e Demanio, e centro di accoglienza all’Acqua di Gorga».

Su questi temi avete ricevuto risposte soddisfacenti dall’amministrazione?

«Tutt’altro. Sui lavori pubblici le relazioni tecniche salienti ci sono state consegnate soltanto il giorno stesso del Consiglio comunale, impedendo un esame preventivo adeguato. A fine consiliatura non bastano gli annunci né i post celebrativi per costruire il futuro di Agropoli. Servono progettualità, confronto reale e la capacità di dare risposte concrete ai cittadini, non solo quando si chiede un voto o si cerca un titolo. La minoranza continuerà a fare la propria parte: vigilando, studiando le carte, portando proposte in aula e pretendendo trasparenza. Perché una città non cresce con le parole di circostanza, ma con il lavoro quotidiano e con la responsabilità di chi ci mette davvero la faccia».