Carmine Petraccaro*

A 46 anni dal terremoto che colpì non solo l’Irpinia ma tutte le province Campane, è doveroso non dimenticare una tragedia naturale che ha causato migliaia di morti e lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. Oggi, però, serve cambiare punto di vista. Non basta più limitarsi al solito elenco di ciò che si poteva fare e non è stato fatto: scelte urbanistiche che hanno snaturato i luoghi della memoria, progetti rimasti sulla carta, cantieri incompiuti per mancanza di fondi. Il vero nodo da affrontare è la tragedia silenziosa del patrimonio culturale. A parole tutti, indistintamente, hanno mostrato interesse e attenzione; nei fatti, quell’entusiasmo di facciata si è trasformato in un boomerang. A nulla sono valsi i buoni propositi, i piani di recupero o le delibere d’intenti. Il quadro attuale restituisce una condizione fisica drammatica dei luoghi simbolo di queste aree, ferite non solo dal sisma, ma dall’ipocrisia e dalla miopia della classe dirigente, dove neppure l’alternanza amministrativa è riuscita a produrre una reale inversione di rotta. Il caso di Montoro — realtà cerniera tra la Valle dell’Irno e l’area dell’Alto Sarno — è emblematico. Nonostante gli strumenti di pianificazione e i richiami alla tutela di edifici capaci, da soli, di raccontare l’identità di una comunità, l’azione politica, amministrativa e tecnica ha finito spesso per erodere i segni stessi della storia. Basta osservare le condizioni in cui versano beni come Masseria San Giacomo, Palazzo Pedro Rossi o Palazzo Pironti, solo per citarne alcuni, accanto a strutture trasformate in costosi contenitori svuotati di senso, con esiti fallimentari sul piano della conservazione storico-architettonica. In alcuni casi, persino l’opportunità dei fondi PNRR si è ritorta contro il territorio, finendo per cancellare tratti identitari e compromettere materiali storici locali, come le pietre provenienti dalle cave di Montoro, danneggiate da interventi privi della necessaria conoscenza tecnica: lo dimostra il caso emblematico del portale di Santa Maria degli Angeli, finito in “somma urgenza” a pochi mesi di distanza da un “restauro” appena ultimato. Le buone intenzioni non bastano a scardinare logiche che rispondono ad altre priorità, spesso mascherate da impreparazione, quasi come se la fragilità dei monumenti fosse una colpa del patrimonio culturale stesso. Gli slogan e i proclami dei “salvatori della patria” non arrestano il disinteresse; al contrario, certe scelte contro natura producono danni irreversibili e creano alibi difficili da smontare. Eppure la strada da seguire sarebbe chiara: puntare con decisione sul recupero e sulla valorizzazione dell’esistente. Restituire vita ai centri storici e agli edifici identitari non è una battaglia nostalgica, ma una necessità concreta e moderna. Significa innanzitutto fermare un inutile e dannoso consumo di suolo, evitando di cementificare altro territorio mentre si lasciano marcire i nostri borghi. Ma significa, soprattutto, riconoscere che quelle pietre — testimoni della nostra storia e del nostro saper fare — non sono un peso da gestire: sono la nostra identità e possono diventare, se davvero valorizzate, la nostra unica, vera salvezza.

*Architetto