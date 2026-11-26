Un bel compleanno, determinato e con rigore scientifico, vede il corposo volume di Salternum, appena uscito dalle stampe, che si magnifica nella sua veste grafica dove fra le pagine ritroviamo autorevoli firme. La rivista, che festeggia i suoi 30 anni, continua la sua linea editoriale di approfondimenti sull’ archeologia che si denota come pubblicazione specialistica, pensata per studiosi, professionisti e appassionati che cercano saggi monografici e studi scientifici piuttosto che la semplice divulgazione da edicola. Trent’anni di cultura Archeologica diramata con continuità e rigore scientifico dal Gruppo Archeologico Salernitano, presieduto da Felice Pastore. La rivista oggi, nel settore archeologico è un’istituzione per i contenuti altamente scientifici, frutto di studi comparativi su tutta la vasta disciplina. La rivista che si dirama dal capoluogo, riporta già nel titolo emblematico il riferimento all’Opulenta Salernum, città ricca di storia ed archeologia da dove miriadi di studi condotti vengono riportati, facendo della pubblicazione oggi un riferimento di settore in Italia. Il titolo Salternum ricorda la prima dicitura storico-medievale dell’antico toponimo latino Salernum, da cui deriva il nome del capoluogo Salerno. Dunque, un riferimento di divulgazione archeologica rivolto ad appassionati e studiosi che ricercano la pubblicazione per approfondimenti di ricercatori del settore, oltre che molto seguita nel mondo accademico ed universitario. La recente pubblicazione del 2026 è stata unificata con i numeri 56 e 57 (gennaio dicembre) nel volume che si presenta in una patinata veste grafica, di notevole effetto. Molto incisivo l’editoriale di Chiara Lambert che apre con: “Salternum: trent’anni di attività al servizio della divulgazione del Patrimonio Culturale”, dove ricorda come la rivista abbia acquistato prestigio anche in ambito accademico e presso gli Enti di tutela e conservazione del Patrimonio, Soprintendenze, Archivi e Biblioteche, con la partecipazione di studiosi di professione che, con i loro scritti hanno divulgato la disciplina con passione. I volumi che si susseguono dal 2024, riportano scritti di giovani soci dei Gruppi Archeologici d’Italia, che vogliono essere un incentivo alla partecipazione della vita associativa ed anche un investimento per il futuro del sodalizio, come voluto dal direttore editoriale Felice Pastore. Interessantissimo il primo saggio critico di Antonio Capano “Hera da grande madre mediterranea a moglie di Zeus e ‘Signora’ della Magna Grecia”, uno studio analitico sulla dea, dal culto, alle attribuzioni, rivisitando luoghi e poteri, dove si articola la complessa figura, oltre che l’origine del culto che dalla Grecia continentale si dirama a tutta la Magna Grecia. Un lavoro scientifico determinato, che in modo comparato va ad analizzare vari ritrovamenti, dalle sculture alle monete, con simbologie e culto nel mondo ellenico, dove la mitologia arricchisce la letteratura della disciplina. In tal senso si riscontra un approfondimento effettuato sulle monete d’argento come la Statere ed Emistateri, provenienti dalle zecche di Kroton e di Taranto, dove in tutte troneggia la figura di Hera. Capano, nella sua ampia trattazione, riporta dal primo insediamento di foce Sele, per denotare il diverso culto della divinità i cambiamenti iconografici della Hera Pestana nell’età classica e la nuova simbologia delle statuette votive della divinità a Poseidonia, per concludersi con l’ultima immagine della dea che regge nella mano la molagrana, simbolo di fertilità. Già dal primo saggio, il semestrale testimonia il taglio accademico di rivista scientifica per una divulgazione colta. A quanto innanzi, segue un ottimo lavoro di Domenico Ruggiero, su “De rerum natura: La splendida invocazione a Venere”, uno studio sul poema latino di genere epico-filosofico di Tito Lucrezio. La ricerca parte dall’invocazione a Venere di cui se ne riporta il testo in latino, e qui apre con riflessioni sul proemio, a cui segue un interessante approfondimento sugli studiosi che hanno vagliato l’opera in tutta la sua analisi storica e documentale, dove risulta tale invocazione in netto contrasto con la teologia epicurea. Brillante il saggio di Nicola Giuliano: “Oculi e finestre gnomoniche, i percorsi di luce che misurano il tempo”, uno studio sistematico sui raggi di luce nelle Terme di Pompei, che illuminavano bassorilievi simbolico-rituali con rilevanza calendariale. Nel saggio si riportano gli studi effettuati nel Calidarium, dove è stata effettuata una ricerca archeoastronomica, dove le maestranze del tempo avevano costruito veri e propri orologi solari su traccia di meridiana. Uno studio non ancora completato nella seconda parte che analizzava il solstizio d’inverno, per la non disponibilità delle aree archeologiche. A seguire, la pubblicazione di Francesco Montone: “L’arte della cosmetica da Ovidio a Trotula”, un saggio ricco di spunti. Anche se i soggetti fanno parte di epoche storiche diverse come quella romana e medievale, la trattazione è attualissima. Lo stesso Ovidio nel Medicamina faciei femineae, tratta l’arte dei cosmetici per le donne, in una società raffinata come quella romana, ma allo stesso modo Trotula nel De ornatu mulierum, istruisce le donne su come preservare il viso e mantenere il corpo giovane. Di notevole rigore scientifico il saggio di Alfredo d’Armino, Lazzaro Immediata e Chiara Lambert con: “Il solstizio d’estate 2026 nella chiesa di Sant’Ambrogio a Montecovino Rovella”, dove accurati studi e calcoli astrofisici hanno individuato come il raggio solare, che entra dalla monofora absidale, nell’attraversare lo spazio, colpisca l’altare liturgico, anticamente scrigno di reliquie. Gli studiosi, su calcoli del fisico Lazzaro Immediata, hanno potuto condurre una ricerca di rilevante impegno accademico. Così, il doppio volume Salternum continua nell’esporre ricerche interessantissime, come il saggio di Massimo Pasquale Cogliandro: “Traduzione del ‘Trattato sul Polso’ del monaco Merckourios”. Ed ancora gli studi di Alvaro Spagnesi, a cui seguono le ricerche di Giovanna Lazzi su manoscritti quattrocenteschi. Considerevole la ricerca del ‘Sito reale di Persano e i Savoia’ di Nadia Parlante, dove viene tracciata la storia avvincente riccamente documentata di eventi delle due casate regnanti, fra vita mondana ed avamposto militare. Nella ricerca viene riportato la razza dei cavalli di Persano, vanto della cavalleria borbonica a cui segue il triste declino con casa Savoia. Interessanti gli studi e ben documentati da cartografie di Antonio Vanacore, sull’importante strada storica di Vico Equense. Seguono ancora nella rivesta gli studi di Pasquale Natella, su: “Affreschi salernitani nella cultura russa”. La prima parte del volume è conclusa da Rosalba Truono Iannone, con “Uzbekistan: il cuore pulsante della via della seta”. Ecco, Salternum è tutto questo, sicuramente un considerevole progetto editoriale, unico nel salernitano, costruito con grande impegno in trent’anni di passione storico-archeologica, di cui il corpo redazionale ne può andare fiero, unitamente ai direttori: Felice Pastore, Generoso Conforti e Chiara Lambert. Giuseppe Ianni