Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale, l'allenatore del Bologna ha la polmonite
Emma suona la chitarra di papà Rosario: "Ho trovato coraggio dopo tanto tempo"
Corruzione,a processo il sindaco-banchiere di Santa Marina
Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale, l’allenatore del Bologna ha la polmonite

(Adnkronos) – L'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, è ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi per una polmonite. A renderlo noto è il club in una nota sul proprio sito ufficiale.  "Nella giornata di ieri – si legge – Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club".  
