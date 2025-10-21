Eboli, i vigili vestono Prada

Vito Merola

Un fatto è un piccolo fatto quando è facile raccontarlo in breve. Come quello di cui si narra qui in prosieguo. Pantaloni Operativo invernali” (sic), “Polo maniche lunghe” e “Giubbotti invernali”, quattro per ciascun articolo, in totale dodici capi per vestire gli agenti di Polizia Municipale di Eboli. Spesa totale: 3.186 Euro. Dunque, di recente il Municipio di Eboli, Servizio affari generali e Risorse umane, ha assunto per concorso quattro agenti di Polizia Municipale a part time (18 ore settimanali) ed a termine. La Polizia, come è noto, è un servizio che richiede capacità speciali d’intelletto e non solo, che possono scaturire soltanto da una vera e propria vocazione. Superfluo dire quindi quale possa essere il valore di contratti di questa specie – part time ed a termine – rispetto alla qualità di una Polizia. Ma non basta. Il Responsabile della Polizia Municipale di Eboli constata che i temporaneamente assunti avranno bisogno di uniformi (lui scrive “divise”, termine nazional-popolare). Così il 29 settembre 2025 promana una determina di cui occorre indicare gli estremi non per far sembrare meno piccolo un fatto piccolo piccolo e così allontanare la sensazione di meschinità, ma per rigorosamente individuarlo: prende numero 1425 di Registro generale e 175 di Registro settore Polizia Municipale. Espone la detta determina che è necessario fornire ai quattro neo agenti “il vestiario corredato dai necessari segni distintivi”. Tale corredo si compone di “Pantaloni Operativo invernali” (sic), “Polo maniche lunghe” e “Giubbotti invernali”, quattro per ciascun articolo, in totale dodici capi. Viene quindi interpellata per la fornitura un’unica impresa con sede in Battipaglia. Pertanto, la determina procede all’ affidamento diretto (senza bando di gara) per contratti d’importo inferiore ad €140.000 e senza consultazione di più imprese. E menziona la norma di legge che apparentemente lo consente. In verità, il dettato legislativo è più complesso. Nel dare facoltà di affidamento diretto, ammette sì la mancata consultazione di più imprese per individuare l’offerta più conveniente, ma solo residualmente, cioè eventualmente, in casi particolari, molto particolari Non può avere altro senso la congiunzione “anche” che introduce la facoltà di evitare d’interpellare più imprese. Quindi, l’affidamento diretto senza consultazione di più imprese per acquistare beni o servizi al prezzo più conveniente, deve essere sempre giustificato da esigenze e situazioni particolarissime, di stretta necessità e con il connotato dell’urgenza. Requisiti che di certo non sussistono nel nostro caso. Il richiamo del Responsabile della Polizia Municipale alla norma quindi non è corretto, non giustifica il suo operato, neppure lontanamente, nemmeno ad uno sguardo superficiale e distratto. E lo si vede ancor meglio dal risultato economico: il prezzo per il Municipio di Eboli di quattro pantaloni, quattro polo e quattro giubbotti è, come si è detto, pari ad €3186,64! Neppure ad acquistare questi articoli in via Monte Napoleone a Milano qualche tempo addietro, ad una vigilia di Natale dei tempi in cui Giorgio Armani ancora in forma salutava i clienti per strada ed i prezzi erano effervescenti ancor più per la sua amabilissima presenza, si sarebbe facilmente raggiunta questa somma. Per arrivarci fra Eboli e Battipaglia ci vuol talento e tanto impegno, evidentemente. Per averne conferma definitiva, basta volgersi all’operato di esperti del relativo mercato: i funzionari addetti al settore del Ministero dell’Interno che di continuo stipulano contratti per rifornire la Polizia di Stato delle uniformi necessarie. Questi sanno che esistono due specie di uniformi: quelle dette ordinarie, per occasioni formali, dove l’eleganza si impone, e quelle del servizio per strada, di assoluta e pur decorosa praticità. Trattandosi nel nostro caso di giubbotti, pantaloni (che oltretutto sono detti operativi) e polo, non può trattarsi che di uniforme per servizio di strada, molto meno costosa. Orbene i prezzi di questi articoli d’abbigliamento per la Polizia di Stato ai primi mesi del corrente anno erano così determinati dal Ministero dell’Interno: al massimo in €145 per giubbotto, €65 per un paio di pantaloni operativi ed €50 per una polo, per un totale di €260 per ogni agente ed ovviamente €1040 per quattro agenti. I “nostri” quattro agenti di Polizia Municipale con contratto a tempo determinato e parziale a 18 ore settimanali invece s’abbigliano al costo di €796,66 ciascuno, per un totale di €3186,64! Questione di rango?