Vietri (FdI): Ginecologia chiusa a Cava, De Luca tace

Provincia Cava dè Tirreni

  • Agosto 28, 2025
  • 0
  • 109
  • 2 Min Read
“Dopo dieci anni di governo regionale targato De Luca, con deleghe dirette alla Sanità, siamo ancora costretti a denunciare l’assenza totale di programmazione e l’abbandono di interi territori. Solo proclami, promesse non mantenute e nessuna risposta concreta ai bisogni reali dei cittadini. La chiusura dell’Ambulatorio diurno di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Cava de’ Tirreni (Salerno) e’ l’ennesima prova di una gestione fallimentare, che mette a rischio il diritto alla salute di centinaia di donne di Cava e dei comuni limitrofi”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Una delibera del 29 luglio 2016, firmata dall’allora commissario ad acta Cantone, ne disponeva la riapertura. Ma a distanza di nove anni – e dopo un intero decennio di potere assoluto di De Luca sulla sanita’ campana – nulla e’ stato fatto. Esprimo quindi pieno sostegno all’iniziativa dei Comitati Uniti a difesa dell’Ospedale di Cava, che hanno chiesto un incontro urgente con il nuovo Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. A De Luca – aggiunge Vietri – ricordiamo che la sanita’ non si governa con gli slogan, ma con i fatti. E i fatti, purtroppo, parlano chiaro: reparti chiusi, servizi ridotti, carenza di personale sanitario, cittadini esasperati. Un sistema allo sfascio, frutto del malgoverno del presidente della Regione, del Partito Democratico e del silenzio complice del Movimento 5 Stelle. Auspico, quindi, che il nuovo Direttore Generale del Ruggi d’Aragona si attivi concretamente per garantire non solo la riapertura dell’ambulatorio, ma anche il rilancio complessivo dell’offerta sanitaria per la città di Cava e per tutto il territorio” conclude Vietri.

