Ricorso respinto su stop trasferte tifosi granata

Non è andato a buon fine il ricorso presentato dal Centro Coordinamento Salernitana Club contro il divieto di trasferte imposto alla tifoseria granata fino al prossimo 1° dicembre. Il Tar del Lazio ha infatti confermato la decisione del Viminale, presa in seguito agli incidenti verificatisi durante la gara di ritorno dei playout contro la Sampdoria. La battaglia legale dei supporter, tuttavia, potrebbe non fermarsi: resta infatti la possibilità di un nuovo capitolo davanti al Consiglio di Stato.
Intanto, per la prossima sfida Cosenza-Salernitana, lo stadio “Marulla” si preannuncia semi deserto. I rossoblù hanno avviato la campagna abbonamenti, ma con entrambe le curve chiuse. La prevendita dei biglietti per il match è al momento sospesa, in attesa delle decisioni del CASMS, che potrebbe vietare l’acquisto dei tagliandi ai residenti in Campania.