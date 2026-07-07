Vietri. chiusura anno agonistico della ASD Thunder Kick

Quella andata in scena nella splendida cornice della Villa comunale di Vietri sul Mare non è stata soltanto una tradizionale esibizione di fine anno, ma una vera festa dello sport, capace di coinvolgere ed emozionare il numeroso pubblico presente. Un appuntamento ormai atteso, che anno dopo anno richiama appassionati, famiglie e curiosi provenienti da tutta la provincia salernitana per assistere allo spettacolo offerto dagli atleti della scuola di Taekwondo Thunderkick di Vietri sul mare (SA). Sul tatami allestito per l’occasione si sono alternati atleti di tutte le età: dai bambini di appena tre anni, che hanno affrontato con entusiasmo la loro prima esibizione davanti al pubblico, fino agli atleti Master, passando per il gruppo degli agonisti che, nel corso della stagione, ha conquistato risultati di assoluto prestigio nelle competizioni nazionali e internazionali.Guidati con competenza, passione e professionalità dai maestri Luisa Avallone e Antonio Picardo gli allievi hanno dato vita a uno spettacolo ricco di tecnica, energia ed emozioni. Forme, tecniche di autodifesa, combattimenti dimostrativi, spettacolari acrobazie e le immancabili rotture di tavolette hanno conquistato gli applausi del pubblico, dimostrando il livello tecnico raggiunto dagli atleti e il grande lavoro svolto durante tutta la stagione.Ogni esibizione ha raccontato una storia fatta di sacrifici quotidiani, allenamenti costanti e crescita personale. Perché il Taekwondo non significa soltanto imparare a combattere, ma soprattutto educare al rispetto, alla disciplina, all’autocontrollo e alla determinazione. Valori che accompagnano ogni atleta dentro e fuori dal tatami e che rappresentano il vero patrimonio di questa società sportiva. La Thunderkick si conferma ancora una volta una delle realtà più solide e apprezzate del panorama sportivo campano. I risultati ottenuti durante l’anno agonistico sono il frutto di una programmazione accurata, della qualità del lavoro tecnico e della capacità di creare un gruppo unito, nel quale ogni atleta viene seguito e valorizzato in base alle proprie caratteristiche. L’esibizione di fine anno è stata anche l’occasione per celebrare i traguardi raggiunti, ringraziare le famiglie che sostengono quotidianamente i propri figli e condividere con la città un momento di orgoglio collettivo. Per una sera, la Villa comunale si è trasformata in un grande palcoscenico dove sport, spettacolo e aggregazione si sono fusi in un’unica emozione. Al termine della manifestazione, gli applausi del pubblico hanno salutato gli atleti, ma non hanno segnato la conclusione del lavoro. Per la Thunderkick, infatti, non esistono vere pause: conclusa una stagione, si guarda subito alla successiva. Gli allenamenti riprenderanno immediatamente con nuovi obiettivi, nuove sfide e la stessa voglia di migliorarsi.