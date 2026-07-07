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Sarno, atto vandalico ai danni della consigliera Aliberti

  • Luglio 7, 2026
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Atto vandalico ai danni di Maria Rosaria Aliberti, già consigliera comunale e capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. Questa mattina, ignoti hanno bucato le gomme dell’auto dell’esponente forzista. L’episodio arriva a meno di 24 ore dalla relazione del Ministero dell’Interno circa lo scioglimento del Comune di Sarno. Dalla relazione è infatti emerso un rapporto tra l’amministrazione comunale ed esponenti della malavita locale, anche attraverso esponenti della giunta e del consiglio comunale e di dirigenti comunali, come spesso denunciato dalla Aliberti.

Secondo quanto emerso, l’ex consigliera comunale sporgerà regolare denuncia per far luce su quanto avvenuto.

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