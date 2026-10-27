Vietri: Al via lavori del parcheggio multipiano

Una svolta attesa da oltre quindici anni, destinata a cambiare il volto della mobilità a Vietri sul Mare e a offrire una risposta concreta a una delle principali criticità del territorio: la carenza di parcheggi. Si è svolta ieri mattina la cerimonia di posa della prima pietra dei lavori per la realizzazione del parcheggio multipiano di via Vessicchio, nell’area adiacente alla sede dell’Istituto Comprensivo di Vietri sul Mare. Un intervento strategico per il Comune alle porte della Costiera Amalfitana, che punta a migliorare la vivibilità del capoluogo e delle frazioni, alleggerendo la pressione del traffico veicolare, soprattutto durante i mesi estivi e nei periodi di maggiore affluenza turistica. Il progetto prevede la realizzazione di due infrastrutture destinate a incidere profondamente sull’attuale sistema della sosta. Il primo parcheggio, quello di via Vessicchio, metterà a disposizione oltre 200 posti auto a rotazione, 25 stalli, 87 box e 45 posti moto, accessibili attraverso una rampa dotata di una rotatoria d’ingresso. A questo intervento si aggiungerà un secondo parcheggio nei pressi dell’uscita autostradale, con ulteriori 109 posti auto a rotazione e 10 stalli riservati agli autobus turistici. L’obiettivo è creare un sistema integrato di parcheggi e collegamenti che consenta di ridurre progressivamente l’ingresso delle automobili nel centro cittadino, favorendo una mobilità più ordinata e sostenibile. Un ruolo importante sarà svolto anche dalla vicina stazione ferroviaria Vietri sul Mare-Amalfi, la cui presenza potrà contribuire alla realizzazione di un sistema di interscambio tra trasporto ferroviario, automobilistico e turistico. Per l’amministrazione comunale si tratta di un passaggio fondamentale, non soltanto sotto il profilo infrastrutturale, ma anche per le prospettive economiche e turistiche del territorio. La disponibilità di nuove aree di sosta potrebbe infatti favorire una diversa organizzazione dei flussi di visitatori, con ricadute positive sulle attività commerciali e sulla qualità della vita dei residenti, da anni costretti a fare i conti con le difficoltà legate alla ricerca di un posto auto. A sottolineare l’importanza dell’intervento è stato il sindaco Giovanni De Simone, che ha definito la posa della prima pietra una giornata storica per Vietri sul Mare. «Finalmente, dopo oltre 15 anni, partiamo con i lavori del parcheggio multipiano presso le scuole medie Pinto. È un’opera importante, strategica, che guarda al futuro del territorio. Ci vorrà del tempo, sicuramente almeno tre anni, per completarla, ma questo significherà portare economia sul territorio e, soprattutto, dare una risposta concreta ai cittadini, a coloro che vivono a Vietri e che hanno difficoltà a trovare posto auto». Il primo cittadino ha inoltre anticipato quella che potrebbe essere una delle principali novità nella gestione futura della circolazione, con l’introduzione di limitazioni all’accesso delle automobili nelle zone maggiormente congestionate. «La nostra intenzione, come amministrazione, sarà quella di chiudere le strade cittadine ai non residenti e di rendere Vietri capoluogo e Marina zone a traffico limitato, riservando l’accesso ai residenti. Chi verrà a Vietri per godersi il mare troverà posto nei nuovi parcheggi, ma non intaserà più la frazione Marina. È un progetto nel quale l’amministrazione ha creduto, continua a credere e che porteremo sicuramente a termine». Una prospettiva che, nelle intenzioni dell’amministrazione, consentirebbe di restituire maggiore vivibilità alle strade del centro e della frazione Marina, particolarmente interessate dal traffico nei fine settimana e durante la stagione balneare. La realizzazione dei parcheggi rappresenta dunque il primo tassello di una più ampia riorganizzazione della mobilità cittadina, con l’obiettivo di conciliare le esigenze dei residenti con quelle di un territorio a forte vocazione turistica. Sulla stessa linea il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Angela Infante, che ha evidenziato il valore dell’opera nell’ambito della programmazione amministrativa. «Non è solo un parcheggio, è la visione di un paese più moderno. Per troppo tempo Vietri ha sofferto l’emergenza sosta. Oggi diamo una risposta concreta ai nostri residenti, ai commercianti e alle migliaia di turisti che scelgono ogni anno di visitare il paese della ceramica. Un’opera che renderà Vietri più moderna, vivibile e accessibile, nel pieno rispetto del piano di mobilità sostenibile della Costiera Amalfitana». L’intervento, oltre a rappresentare una risposta alla cronica carenza di parcheggi, si inserisce in un contesto territoriale particolarmente complesso dal punto di vista urbanistico e paesaggistico. La conformazione di Vietri sul Mare, caratterizzata da spazi limitati e da una rete viaria spesso congestionata, rende infatti particolarmente delicata la realizzazione di nuove infrastrutture. I lavori saranno eseguiti dalla Cincotti Costruzioni per conto della Vietri Parking, società concessionaria dell’intervento. A illustrare le difficoltà affrontate nel percorso che ha preceduto l’apertura del cantiere è stato Alfredo Cincotti, che ha ringraziato l’amministrazione comunale per il sostegno garantito nel corso degli anni. «Desidero ringraziare innanzitutto il sindaco e tutta l’amministrazione, che ci hanno sempre accompagnato, nonostante le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. Vi assicuro che, sotto il profilo amministrativo e autorizzativo, un’opera di questo genere, soprattutto in un contesto territoriale come questo, non rappresenta un percorso semplice da intraprendere e portare a termine con successo. Finalmente siamo riusciti a dare inizio ai lavori». Cincotti ha poi fornito ulteriori dettagli sulle caratteristiche dell’intervento e sui tempi previsti per la sua realizzazione. «Per entrambi i lotti ci vorranno circa 800 giorni, che ci consentiranno di realizzare complessivamente circa 350 posti auto a rotazione, oltre a 87 box auto destinati alla vendita ai residenti e 16 posti auto, anch’essi in vendita, a disposizione sia dei residenti sia dei non residenti. Il secondo lotto, quello in prossimità dello svincolo autostradale, oltre ai 109 posti auto a rotazione previsti, fungerà da infrastruttura di interscambio grazie alla realizzazione di circa 10 posti per autobus». Particolare attenzione sarà dunque riservata anche al trasporto turistico organizzato, con la possibilità di individuare un’area dedicata alla sosta degli autobus in prossimità dell’accesso autostradale. Una soluzione che potrebbe contribuire a limitare la presenza dei mezzi di grandi dimensioni lungo le strade cittadine, migliorando la circolazione e riducendo i disagi per automobilisti e residenti. Resta ora la sfida dei tempi di realizzazione. Il cronoprogramma illustrato dalla società prevede circa 800 giorni di lavori per il completamento dei due lotti, mentre il sindaco ha indicato un orizzonte di almeno tre anni per vedere conclusa l’opera. Un periodo durante il quale sarà necessario gestire anche le eventuali ripercussioni del cantiere sulla viabilità della zona. Con la posa della prima pietra si apre dunque una nuova fase per Vietri sul Mare. Dopo oltre quindici anni di attesa, il progetto entra finalmente nella fase operativa, con l’ambizione di superare una delle criticità storiche del territorio e costruire un modello di mobilità capace di rispondere alle esigenze di cittadini, commercianti e turisti. La vera sfida sarà trasformare gli interventi annunciati in un sistema efficiente, in grado di alleggerire il traffico, valorizzare il centro cittadino e rendere più accessibile una delle principali porte d’ingresso della Costiera Amalfitana.