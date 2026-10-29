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Vienna, Medvedev perde il punto e tira pugni al campo

  • Ottobre 29, 2026
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Vienna, Medvedev perde il punto e tira pugni al campo

(Adnkronos) –
Daniil Medvedev ‘perde la testa’ a Vienna. Il tennista russo ha battuto il britannico Cameron Norrie in tre set negli ottavi di finale dell’Atp 500 austriaco, che lo scorso anno è stato vinto da Jannik Sinner, al termine di una partita combattuta in cui non sono mancati momenti di nervosismo. Nel corso del decisivo terzo set infatti, dopo aver subito il break che ha portato Norrie sul momentaneo 2-0, il russo se l’è presa con il cemento di Vienna.  

Medvedev ha mimato di sferrare un pugno dopo l’altro al campo, con la scena che è andata avanti per alcuni secondi. Un evidente segnale di come il russo non avesse apprezzato il rimbalzo della pallina, giudicata prima colpevole del punto appena perso. 

Tornato in panchina al cambio campo, Medvedev ha discusso della sua reazione con il giudice di sedia: “Se ti fai male, almeno non prendi la multa. All’Atp piace quando la gente si fa male un po’, no?”, ha detto ironico rivolto all’arbitro e lanciando una frecciata al circuito, che più volte lo ha multato per le sue reazioni giudicate eccessive. 

 

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