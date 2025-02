Vico – De Vivo, l’appello degli studenti: “Sporcizia e abbandono”

«La nostra scuola presenta numerose criticità». Con queste parole inizia la segnalazione di numerosi studenti dell’istituto tecnico Vico – De Vivo di Agropoli. Ragazze e ragazzi vogliono evidenziare la situazione nella quale sono costretti a trascorrere gran parte delle proprie giornate tra le mura scolastiche.

«Abbiamo più volte denunciato ma siamo inascoltati – dicono – una delle criticità maggiore la viviamo nei bagni dove c’è molta sporcizia. È vero che la colpa è anche di qualche incivile ma è chiaro che si pulisce poco o nulla». I ragazzi, poi, sottolineano anche una situazione strutturale non proprio ottimale.

«Alcuni infissi sono rotti – continuano – e in qualche caso sono stati riparati con dei cartoni (le immagini parlano da sole, ndr). Non possiamo continuare a vivere in questa assurda situazione, ne va della nostra salute». Il grido di aiuto delle ragazze e dei ragazzi dell’istituto pare non aver sortito l’effetto desiderato e da qui la decisione di rivolgersi alla stampa. «Ci sentiamo abbandonati – dicono – chi di dovere non capisce quali siano le nostre esigenze e non vede lo stato delle cose».

Una studentessa, poi, ammette con dispiacere: «Cambierò scuola – le sue parole – seppur è qui l’indirizzo di studio che voglio affrontare, ma non posso continuare così».

Gli istituti superiori sono di competenza della Provincia e a Salerno le criticità sono tante. Il Vico – De Vivo, nello specifico, è già stato oggetto di approfondimenti. Nella vicina Castellabate, nello specifico a San Marco, c’è un istituto totalmente chiuso e abbandonato all’interno del quale era ospitato proprio il Manlio De Vivo. Chiusa dal 2022, di quella struttura in molti ne chiedono la riapertura. Senza successo.

Le condizioni dell’istituto agropolese potrebbero dare nuovo slancio a questa proposta.