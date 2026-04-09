Salernitana, Cosmi rompe il silenzio

Dopo il silenzio post gara di Salernitana-Benevento di lunedì, Serse Cosmi rompe il silenzio e chiarisce tutto: alla base della sua assenza in sala stampa motivi personali delicati.

Al termine dell’allenamento odierno allo stadio Arechi, il tecnico granata ha voluto fare chiarezza sulle polemiche nate dopo il mancato confronto con i media nel post partita di lunedì. Parole forti, cariche di amarezza, ma anche di grande umanità.

Cosmi ha spiegato di aver vissuto momenti difficili legati alla famiglia: “Mia moglie piangeva perché mia figlia doveva essere operata e c’erano problemi che, grazie a Dio, si sono risolti. È nata mentre uscivo dallo stadio”.

L’allenatore si è detto profondamente infastidito da alcune illazioni circolate nelle ore successive alla sconfitta: “Voi vi trovate di fronte una persona che può e deve essere discussa sotto tutti i punti di vista, ma su altre cose non ci sto. Ognuno di voi ha una vita che ha un valore”.

Un passaggio poi sulla sua professionalità, mai messa in discussione da lui stesso: “Quando perdo, la faccia l’ho sempre messa. Se mi si dice che non ho il coraggio di giustificare una prestazione vergognosa, invito ad avere rispetto: gli attributi li ho sempre avuti”.

Infine, un messaggio chiaro rivolto all’ambiente: “Un conto è dare una notizia, un conto è entrare nell’intimo di una persona. Da oggi su questo metto una pietra sopra”.