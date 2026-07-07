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Vertice Ankara, Confeuro: “Allargare dibattito Nato a sicurezza alimentare”

Vertice Ankara, Confeuro: “Allargare dibattito Nato a sicurezza alimentare”

  • Luglio 7, 2026
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In occasione del vertice dell’Alleanza Atlantica, in programma ad Ankara il 7 e l’8 luglio 2026, Confeuro auspica che il concetto di sicurezza venga ulteriormente ampliato, includendo tra le priorità strategiche anche la sicurezza alimentare.

“Il summit rappresenta un appuntamento di grande rilevanza geopolitica ed economica, nel quale si discuterà delle principali sfide che interessano la stabilità internazionale. Oggi, fortunatamente, la definizione di sicurezza si estende ben oltre la sola dimensione militare, comprendendo ambiti fondamentali come l’energia, il cyberspazio e la resilienza delle infrastrutture critiche. Riteniamo che sia giunto il momento di riconoscere, con la stessa consapevolezza, anche il valore della sicurezza alimentare”, dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro- Confederazione Agricoltori Europei.

“La capacità di produrre cibo, tutelare i suoli e garantire l’autonomia agroalimentare costituisce un elemento strategico per la tenuta economica, sociale e politica delle nazioni. Un sistema agricolo forte e resiliente contribuisce infatti a ridurre le vulnerabilità dei Paesi, al pari delle reti energetiche e delle infrastrutture digitali. In un contesto internazionale sempre più instabile, il cibo non può essere considerato esclusivamente una risorsa economica: troppo spesso è diventato strumento di pressione geopolitica e motivo di tensioni e conflitti. Per questo – conclude Tiso – ci auguriamo che dal vertice di Ankara emerga una visione più ampia e lungimirante del concetto di sicurezza, capace di riconoscere nella sicurezza alimentare un pilastro fondamentale per la pace, la stabilità e lo sviluppo sostenibile delle comunità europee e mondiali. Investire nell’agricoltura significa investire nella sicurezza del futuro”

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