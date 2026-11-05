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Veronica Gentili è incinta, l’annuncio a Le Iene: “Aspetto una bambina”

  • Novembre 5, 2026
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Veronica Gentili è incinta, l’annuncio a Le Iene: “Aspetto una bambina”

(Adnkronos) –
Veronica Gentili è incinta. La notizia è stata data dalla stessa conduttrice e giornalista, 44 anni, nel corso della puntata de Le Iene andata in onda il 5 novembre.  

“Circa due anni fa proprio mentre lavoravo a Le Iene mi è successa una delle cose più dolorose che possano capitare nella vita di una persona: ho perso mio padre. Quel giorno avrei dovuto condurre una puntata di questo programma invece presi un aereo e tornai a casa. Ci sono momenti in cui tutto l resto non ha importanza”, ha detto Gentili. 

 

Poi, ha continuato: “Ecco, a distanza di due anni, la vita ha deciso di sorprendermi di nuovo e questa volta con qualcosa di decisamente molto diverso, qualcosa di bellissimo che mi sta rendendo molto felice. E allora ho deciso di condividerla qui. Non so se qualcuno di voi ha già notato qualcosa, qualche cambiamento, ma diciamo che se oggi sono ancora in grado di nasconderlo il mio corpo parlerà a posto mio. Sono incinta, aspetto una bambina. Sul nome c’è il solito dibattito acceso col papà. Sono felice come una bambina o forse dovrei dire come una mamma che è una parola che mi spaventa”, ha concluso.  

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