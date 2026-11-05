Trump dopo la sconfitta: “Le nostre elezioni sono truccate. L’Iran? Forse dovrò distruggerlo, presto saprete”

(Adnkronos) – “Le nostre elezioni sono così truccate, non avete idea”. Donald Trump ha parlato dallo Studio Ovale all’indomani della sconfitta repubblicana alle elezioni di Midterm e, per la prima volta dopo il voto del 3 novembre, ha fatto riferimento generico a brogli elettorali. Il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto di aver seguito il voto a Los Angeles, definendolo “un evento davvero vergognoso”.

La recente sconfitta alle elezioni di metà mandato non sono stato l’unico argomento di cui ha parlato l’inquilino della Casa Bianca. Sulla guerra in Iran il presidente ha detto: “Adesso prenderemo una decisione. Dobbiamo decidere se completare l’opera, in modo che non accada mai più. Preferirei non distruggere il resto del Paese, se possibile, ma forse sarò costretto a farlo e ci vorranno 25 anni per ricostruire il paese. Lo saprete molto presto. Abbiamo perso 18 vite in questa guerra, sono troppe. Ma in Vietnam abbiamo perso migliaia e migliaia di uomini”, ha aggiunto, prima di spezzare una lancia per Pete Hegseth, segretario alla Difesa nel mirino dei democratici: “Ha fatto un lavoro fantastico”.

Non e mancato il commento sull’Ucraina: “Ci sarà un accordo. Sarà un grande accordo e coinvolgerà qualcosa di più dell’Ucraina… Potrei persino dire che potrebbe coinvolgere tutta l’Europa. Sarà un accordo grande e magnifico, e tutti ne saranno entusiasti”, ha precisato parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. “Putin uccide i civili? Lo faccio notare sempre. Ma lo faccio notare anche dall’altra parte, perché” anche l’Ucraina “uccide. Muoiono 25mila persone al mese, lo faccio notare da entrambe le parti. Anche la Russia sta perdendo civili, è un bagno di sangue”.

Intanto, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha smentito le indiscrezioni su un suo possibile addio all’amministrazione Trump e ha assicurato che il suo “piano è sempre stato” quello di restare al governo fino alla fine del mandato. Lo ha riferito il New York Times dopo le indiscrezioni pubblicate dall’Independent, secondo cui Rubio starebbe considerando di prendere le distanze da Trump e dalla guerra contro l’Iran in vista della corsa presidenziale del 2028.

In realtà già prima della debacle elettorale per i Gop fonti di alto livello del partito Repubblicano negli Stati Uniti e figure di spicco del governo britannico avevano detto all’Independent che Rubio avrebbe potuto lasciare il suo incarico nell’amministrazione Trump. Le stesse fonti hanno confermato che, dopo le Midterm, le aspirazioni e le aspettative di Rubio si sono rafforzate. Una fonte interna a Washington ha dichiarato all’Independent che Rubio intende “prendere le distanze dalla guerra contro l’Iran e attribuirne la responsabilità a Trump”.

“Rubio è al momento il principale candidato alla nomination” repubblicana ed ”è decisamente in vantaggio su Vance”, ha aggiunto una fonte vicina al Segretario di Stato, considerandolo favorito sul vice presidente americano, anche lui intenzionato a candidarsi alle prossime presidenziali. Rubio, però, ”non può candidarsi” alla nomination repubblicana ”finché è ancora segretario di Stato e, in ogni caso, il suo legame con l’amministrazione non farebbe altro che danneggiare le sue prospettive”, per cui ”è logico che si dimetta e che lasci l’amministrazione”.

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