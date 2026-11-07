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Provincia Sanza

De Luca cittadino onorario di Sanza:

  • Novembre 7, 2026
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De Luca cittadino onorario di Sanza:

Il Comune di Sanza conferirà la cittadinanza onoraria e le chiavi della città al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L’ufficializzazione dell’onorificenza avverrà nel corso di una cerimonia solenne in programma per domenica 22 novembre.

Le motivazioni del riconoscimento

La decisione, deliberata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco e dal Consiglio cittadino, nasce dalla volontà dell’ente di rendere omaggio al lavoro svolto e all’impegno istituzionale profuso da De Luca nel corso dei suoi mandati alla guida della Regione.

In particolare, il Comune intende sottolineare l’attenzione riservata dal Governatore alle aree interne del Cilento e del Vallo di Diano, sostenendo progetti di sviluppo territoriale, infrastrutturale e di valorizzazione del patrimonio locale.

La cerimonia

La consegna formale del titolo e delle chiavi della città si terrà presso le sedi istituzionali del borgo ai piedi del Monte Cervati. All’evento prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose del comprensorio, unitamente alla cittadinanza e ai rappresentanti degli enti locali del territorio.

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