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Verissimo, domenica 8 novembre: gli ospiti e le interviste di oggi

  • Novembre 8, 2026
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Verissimo, domenica 8 novembre: gli ospiti e le interviste di oggi

(Adnkronos) – Torna Silvia Toffanin con il secondo appuntamento del weekend con Verissimo. Oggi, domenica 8 novembre alle 15.45, in studio sarà ospite Elena Sofia Ricci per un’intervista ritratto. 

A seguire, Silvia Toffanin accoglierà, con i suoi oltre 60 anni di carriera e la sua vita intensa, Al Bano. Il calciatore Edoardo Bove parlerà del lungo percorso di riabilitazione affrontato dopo il malore che lo ha colpito nel dicembre 2024, durante Fiorentina-Inter, fino al ritorno in campo. Una storia ripercorsa nel docufilm ‘In un battito’, al cinema dal 16 al 18 novembre. 

In studio anche un’artista dal forte temperamento: Katia Ricciarelli. Inoltre, sarà ospite Sabrina Salerno, che racconterà di una situazione molto spiacevole in cui si è trovata recentemente. Infine, intensa intervista di famiglia per il ballerino e coreografo Luca Tommassini accompagnato dalla sua adorata mamma Lina. 

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