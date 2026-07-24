Vasto incendio sul monte Liberatore

Un vasto incendio è divampato improvvisamente sul Monte San Liberatore, nel territorio salernitano. Le fiamme, sviluppatesi circa un’ora e mezza fa, stanno interessando una vasta area verde, avendo già distrutto diversi ettari di vegetazione. Immediata la macchina dei soccorsi: sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile della Provincia di SALERNO, attualmente impegnati nelle complesse operazioni di contenimento e spegnimento del rogo. Data la gravità della situazione e l’estensione del fronte delle fiamme, il direttore delle operazioni di spegnimento, su segnalazione dei caschi rossi, ha attivato tutte le procedure d’emergenza e richiesto il supporto dei mezzi aerei per un intervento tempestivo dall’alto, decisivo per circoscrivere l’incendio nelle zone più impervie.