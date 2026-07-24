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Luca Esposito: Arcygay Sa, basta speculazioni su vita privata

  • Luglio 24, 2026
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Luca Esposito: Arcygay Sa, basta speculazioni su vita privata

Arcigay Salerno esprime profondo cordoglio per la tragica uccisione del giornalista Luca Esposito, il cui corpo è stato ritrovato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. In un momento di grande dolore, mentre le indagini sono ancora in corso e spetta esclusivamente alla magistratura accertare la verità, assistiamo con crescente preoccupazione al diffondersi di indiscrezioni, insinuazioni e commenti sulla presunta vita privata e sull’orientamento sessuale della vittima.

 

Una deriva che non solo è irrispettosa nei confronti di Luca Esposito e dei suoi familiari, ma contribuisce ad alimentare stereotipi e pregiudizi che nulla hanno a che vedere con l’accertamento dei fatti.

 

“In queste ore, dichiara Emanuele Avagliano, Presidente di Arcigay Salerno, stiamo assistendo a un fenomeno gravissimo: anziché concentrarsi sulla ricerca della verità e sulle responsabilità di un omicidio efferato, si preferisce alimentare un processo mediatico sulla presunta vita privata della vittima. È un atteggiamento che respingiamo con forza, perché lesivo della dignità della persona e profondamente pericoloso sul piano culturale.”

 

“L’orientamento sessuale, reale o presunto, non rappresenta una notizia e non può essere utilizzato come elemento narrativo per spiegare un delitto. Ogni volta che ciò accade si finisce per rafforzare l’idea che l’identità di una persona possa diventare oggetto di sospetto, curiosità morbosa o addirittura motivo di colpevolizzazione. È un meccanismo che alimenta l’omofobia e che va contrastato con decisione.”

 

Arcigay Salerno richiama il mondo dell’informazione al rispetto dei principi deontologici della professione giornalistica, ricordando che la tutela della dignità delle persone deve prevalere su ogni logica di spettacolarizzazione della cronaca.

 

“Rivolgiamo un appello ai mezzi di informazione, ai commentatori e agli utenti dei social network: fermatevi. Lasciate lavorare gli investigatori e rispettate la memoria di una vittima che merita giustizia, non gossip. Le parole hanno un peso e possono ferire quanto i fatti. Una società democratica si misura anche dalla capacità di raccontare il dolore con responsabilità e senza cedere ai pregiudizi.”

 

Arcigay Salerno esprime la propria vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Luca Esposito e rinnova la richiesta che venga fatta piena luce sull’accaduto, nel rispetto della verità, della dignità della persona e dei valori di una società libera da ogni forma di discriminazione.

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