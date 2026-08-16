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Salernitana: Capuano e Vitale in città per essere tesserati

  • Agosto 17, 2026
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Salernitana: Capuano e Vitale in città per essere tesserati

Il difensore Capuano e il centrocampista Vitale sono a Salerno per essere tesserati dopo le visite mediche. Erano a cena con il ds all’embarcadero…con loro anche Cosmi. In mattinata è atteso D’Ursi

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