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De Luca, ‘mia rinnovata solidarietà a Pietrangelo Buttafuoco’

  • Luglio 24, 2026
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De Luca, ‘mia rinnovata solidarietà a Pietrangelo Buttafuoco’

“Voglio esprimere la mia rinnovata solidarietà a Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, per la sua intelligenza, per la sua autonomia, per il suo coraggio, per il suo essere un uomo di cultura che non si fa intimidire dalle idiozie ideologiche ancora una volta espresse dall’Unione Europea, che, anziché pensare a promuovere iniziative di pace, promuove iniziative di idiozia e di assoluto masochismo. Complimenti a Buttafuoco per la sua direzione della Biennale”. Lo ha detto il sindaco di SALERNO, Vincenzo De Luca nel corso della sua consueta trasmissione settimanale, commentando i tagli che hanno interessato la Biennale e le annesse polemiche che ne sono scaturite.

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