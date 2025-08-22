Usa, Powell apre a taglio tassi d’interesse: “Effetto dei dazi ora è visibile”

(Adnkronos) –

Jerome Powell 'tende la mano' a Donald Trump e apre a un possibile taglio dei tassi d'interesse, che nelle settimane scorse erano stati terreno di scontro proprio con il presidente degli Stati Uniti. "I rischi al ribasso per l'occupazione sono in aumento", ha detto infatti il presidente della Federal Reserve in conferenza stampa dal simposio di Jackson Hole, "sebbene il mercato del lavoro sembri essere in equilibrio, si tratta di un equilibrio curioso, risultato di un marcato rallentamento sia dell'offerta che della domanda di lavoratori". Sull'inflazione, sopra il target del 2%, ci sono"rischi al rialzo", ha detto ancora il capo della banca centrale Usa, osservando che "gli effetti dei dazi sui prezzi al consumo sono ora chiaramente visibili" e dovrebbero accumularsi nei prossimi mesi. Inoltre, afferma, "vi è una forte incertezza sui tempi e sull'entità degli effetti" dei dazi. "Non permetteremo – dice ancora – che un aumento una tantum del livello dei prezzi diventi un fenomeno continuativo". "La politica in territorio restrittivo, le prospettive di base e il cambio nella bilancia dei rischi potrebbero giustificare un adeguamento della nostra posizione", ha spiegato, aprendo all'ipotesi di un allentamento monetario. "Il nostro tasso di riferimento è ora 100 punti base, più vicino alla neutralità rispetto a un anno fa – osserva – e la stabilità del tasso di disoccupazione e di altri indicatori del mercato del lavoro ci consentono di procedere con cautela nel valutare eventuali modifiche al nostro orientamento di politica monetaria". Sul fronte dell'inflazione la situazione è comunque "sfidante": in materia di politica monetaria "procederemo con attenzione", e ogni decisione si baserà "sulla valutazione dei dati". "Non deraglieremo rispetto al nostro approccio". Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che ''se non si dimette licenzierò'' Lisa Cook, membro del Consiglio dei governatori della Federal Reserve (Fed). ''Quello che ha fatto è sbagliato'', ha aggiunto Trump parlando con i giornalisti a Washington. Il presidente americano aveva in precedenza criticato Cook e chiesto le sue dimissioni in un post su Truth per presunta frode. Cook è stata nominata al suo attuale incarico nel gennaio del 2022 dall'ex presidente americano Joe Biden.