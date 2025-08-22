Roma, scoppia il caso Pellegrini. Gasperini: "Non vogliono rinnovargli contratto" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Francia, nega ingresso a 150 israeliani: arrestato direttore parco divertimenti
OnlyFans, numeri da urlo: aumentano gli iscritti e… i guadagni
Video choc media libici: “Almasri uccide un uomo in strada a Tripoli”
Roma-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming
Ultim'ora Nazionale

Roma, scoppia il caso Pellegrini. Gasperini: “Non vogliono rinnovargli contratto”

  • Agosto 22, 2025
  • 0
  • 75
  • 2 Min Read
Roma, scoppia il caso Pellegrini. Gasperini: “Non vogliono rinnovargli contratto”

(Adnkronos) –
Scoppia il caso Lorenzo Pellegrini alla Roma. Il centrocampista e capitano giallosso è sempre più lontano dalla Capitale, dopo che si sono fermate le trattative per il rinnovo di contratto con il club, in scadenza 2026. A parlarne oggi, venerdì 22 agosto, è stato proprio Gian Piero Gasperini, neo tecnico della Roma, che ha gettato ulteriori ombre sul futuro giallorosso di Pellegrini: "Mi sembra che Pellegrini sia vicino al recupero. Io sono arrivato che lui era infortunato e quindi non ha mai potuto allenarsi con la squadra. Non so perché di Pellegrini lo chiedete a me e non alla società". "La sua situazione è chiara: è evidente che la società non ha intenzione di allungargli il contratto, lui ha bisogno di giocare per ambire alla Nazionale e ai suoi obiettivi. Se lui trova una situazione adeguata ed è contento di andar via, anche la società è contenta", ha spiegato Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna. Per Pellegrini, al momento, dopo diversi ma timidi sondaggi da parte di alcuni club italiani, si sono aperte diverse piste di mercato all'estero. In Inghilterra, in particolare, sarebbe forte l'interesse del West Ham, pronto a offrire circa 10 milioni per provare a portare il centrocampista a Londra. Pellegrini è reduce da una stagione deludente, con tanti infortuni, ed è in cerca di rilancio, con la Premier League che potrebbe offrirgli l'opportunità di guadagnarsi la chiamata del ct dell'Italia Gattuso in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025