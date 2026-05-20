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Ravenna-Salernitana. Le formazioni ufficiali

  • Maggio 20, 2026
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Ravenna-Salernitana. Le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali

Ravenna (3-5-2):
Poluzzi; Donati, Bianconi, Esposito; Da Pozzo, Di Marco, Lonardi, Mandrolini M., Falbo; Spini, Fischnaller.
A disp.: Anacoura, Solini, Stagni, Motti, Rossetti, Bani, Rrapaj, Okaka, Calandrini, Corsinelli, Scaringi, Sermenghi, Karim, Italeng, Tenkorang.
All.: Andrea Mandorlini

Salernitana (3-4-1-2):
Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, De Boer, Tascone, Villa; Ferraris; Lescano, Ferrari.
A disp.: Brancolini, Arena, Quirini, Longobardi, Gyabuaa, Capomaggio, Haxhiu, Carriero, Di Vico, Achik, Inglese, Antonucci, Molina, Boncori.
All.: Serse Cosmi

Dirige l’incontro Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera, coadiuvato dagli assistenti Consonni e Cadirola. Quarto uomo Cerbasi, VAR Baroni e AVAR Ursini.

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