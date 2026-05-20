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Martusciello, ‘su Sangiuliano accordo chiuso con segretari regionali e capigruppo’

  • Maggio 20, 2026
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Martusciello, ‘su Sangiuliano accordo chiuso con segretari regionali e capigruppo’

“Su Sangiuliano accordo chiuso con i segretari regionali e i capigruppo. Voglio ringraziare Massimo Pelliccia, capogruppo di Forza Italia, per aver seguito, dal giorno dopo le dimissioni di Edmondo Cirielli, il tema della scelta del nuovo capo dell’opposizione”. Lo dice Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia Campania. “Ora lavoriamo insieme, capigruppo e segretari regionali, per costruire una opposizione consiliare e politica. A Sangiuliano va l’augurio di un grande lavoro per tornare a vincere”, conclude Martusciello.

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