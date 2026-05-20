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Cava. Il Pd difende l’impresentabile Padovano Sorrentino
Cava dè Tirreni Provincia

Cava. Il Pd difende l’impresentabile Padovano Sorrentino

  • Maggio 20, 2026
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Cava. Il Pd difende l’impresentabile Padovano Sorrentino
Apprendiamo da notizie di stampa che la Commissione parlamentare antimafia avrebbe inserito in un elenco di candidati “impresentabili” per le prossime elezioni comunali, relativo alle
violazioni del codice di autoregolamentazione dei partiti, la dott.ssa Anna Padovano Sorrentino,
candidata al Consiglio comunale di Cava de’ Tirreni per il Partito Democratico.

Per doverosa chiarezza, precisiamo che la dott.ssa Padovano Sorrentino, in merito ad una
vicenda risalente al 2017, pur potendo beneficiare della prescrizione — istituto a cui hanno fatto ricorso altri coimputati — ha scelto di rinunciarvi e di proseguire il processo per ottenere l’assoluzione nel merito, per poter dimostrare la propria assoluta estraneità ai fatti contestati.

È opportuno ricordare che nel nostro ordinamento vige il principio costituzionale della
presunzione di innocenza, che tutela ogni cittadino da giudizi sommari fondati sulla mera
pendenza di un procedimento. Tale garanzia vale a maggior ragione quando una persona, avendo
la possibilità di uscire dal processo, decide invece di restarvi per dimostrare la propria innocenza.

Il Partito Democratico va avanti, quindi, senza esitazioni, forte del lavoro svolto nella consiliatura uscente e fiducioso nell’operato della magistratura, in attesa della definizione del procedimento.

Il Segretario Cittadino PD

Carmine Senatore
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