Roma-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Torna la Serie A. Domani, sabato 23 agosto, si gioca la prima giornata di campionato e la Roma ospita il Bologna all'Olimpico. Subito un test importante per i giallorossi del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, impegnati contro la squadra di Vincenzo Italiano per partire con il piede giusto con la prima partita stagionale. Occhi puntati su Ciro Immobile, che inizia la sua avventura con gli emiliani in uno stadio in cui ha fatto la storia con la maglia della Lazio. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

. Ecco le probabili formazioni di Roma-Bologna, in campo domani alle 20:45:



Roma (3-4-2-1) Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Kone, El Aynaoui, Angelino; Soulè, Dybala; Ferguson. All. Gasperini

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All. Italiano La partita tra Roma e Bologna sarà trasmessa in diretta sia su Sky che su Dazn. Match disponibile anche in streaming sull'app di Dazn e Sky Go. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)