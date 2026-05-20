Bicchielli (FI), Sangiuliano valore importante per il centrodestra

“I miei migliori auguri di buon lavoro a Gennaro Sangiuliano per la designazione a capo dell’opposizione del Consiglio regionale della Campania. La sua esperienza e il suo profilo istituzionale rappresentano un valore importante per il centrodestra campano e per il confronto politico in Regione. Sono certo che saprà svolgere questo incarico con equilibrio e senso delle istituzioni, nell’interesse dei cittadini campani e delle sfide che attendono la nostra Regione”. Lo dichiara in una nota Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e viceresponsabile nazionale Enti locali del partito.
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