Bicchielli (FI), Sangiuliano valore importante per il centrodestra - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Bicchielli (FI), Sangiuliano valore importante per il centrodestra
Omaggio al Prof. Pasquale Versace, figura centrale del “modello Sarno”
Ravenna-Salernitana. Le formazioni ufficiali
Sociale, Tiso(Iniziativa Comune): “Povertà culturale è disuguaglianza silenziosa”
Attualità Campania

Bicchielli (FI), Sangiuliano valore importante per il centrodestra

  • Maggio 20, 2026
  • 0
  • 66
  • 1 Min Read
Bicchielli (FI), Sangiuliano valore importante per il centrodestra

“I miei migliori auguri di buon lavoro a Gennaro Sangiuliano per la designazione a capo dell’opposizione del Consiglio regionale della Campania. La sua esperienza e il suo profilo istituzionale rappresentano un valore importante per il centrodestra campano e per il confronto politico in Regione. Sono certo che saprà svolgere questo incarico con equilibrio e senso delle istituzioni, nell’interesse dei cittadini campani e delle sfide che attendono la nostra Regione”. Lo dichiara in una nota Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e viceresponsabile nazionale Enti locali del partito.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Attualità Cronaca

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Attualità Cronaca

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Attualità Cronaca

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Attualità Cronaca

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013