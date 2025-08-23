Usa, bus turistico si ribalta dopo gita alle cascate del Niagara: 5 morti nello Stato di New York - Le Cronache
(Adnkronos) – È di cinque morti e diversi feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un autobus turistico nello Stato di New York, a circa 40 chilometri a est di Buffalo. A bordo viaggiavano 54 persone di ritorno a New York City dopo una gita alle cascate del Niagara. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di una distrazione. Escluse invece sia l'ipotesi di un guasto meccanico sia quella di guida sotto l'effetto di alcol o droghe. Le vittime sono di nazionalità indiana, cinese e filippina. Sei cittadini cinesi si trovavano sul bus: cinque hanno riportato ferite lievi e sono stati dimessi, mentre un sesto è stato sottoposto a intervento chirurgico. "L'autista è vivo e collabora con le indagini – ha dichiarato il maggiore Andre Ray – pensiamo di avere già un'idea chiara delle cause, ma stiamo verificando tutti i dettagli". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

