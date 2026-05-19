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Cirielli (Fdi), al Ruggi il fallimento della gestione De Luca

  • Maggio 19, 2026
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Cirielli (Fdi), al Ruggi il fallimento della gestione De Luca

La verifica svolta dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia e del gruppo Ecr Conservatori presso il Ruggi di Salerno conferma una realtà che denunciamo da anni: la sanità campana è stata devastata da una gestione fallimentare e da un sistema di potere costruito da Vincenzo De Luca, che ha prodotto inefficienze, carenze strutturali e mortificato territori fondamentali come quello salernitano”. Lo ha detto Edmondo Cirielli, coordinatore della direzione nazionale di Fratelli d’Italia. “Quanto emerso nel Pronto soccorso e nei reparti dell’ospedale salernitano – sottolinea – è allarmante. Medici e operatori sanitari continuano a garantire servizi essenziali con enorme professionalità e spirito di sacrificio, nonostante una cronica insufficienza di personale e organizzazione. È inaccettabile che un presidio strategico come il Ruggi debba operare con organici così ridotti, scaricando inevitabilmente il peso delle mancanze regionali su lavoratori e cittadini. È altrettanto doveroso sottolineare che l’attuale gestione guidata dal presidente Fico non ha responsabilità rispetto al disastro ereditato”. “Al contrario – conclude Cirielli – stanno emergendo primi segnali concreti di cambiamento, a partire dall’uscita dal piano di rientro, simbolo della pesante eredità lasciata dagli anni della precedente amministrazione regionale. Continuerò a sostenere ogni percorso di rinnovamento vero della sanità campana, nella convinzione che i cittadini, soprattutto quelli salernitani, abbiano diritto a strutture efficienti, servizi adeguati e una sanità finalmente sottratta a logiche di potere e gestione clientelare”.

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