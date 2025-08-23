Milan, oggi nuove visite mediche per Boniface: cosa manca per la chiusura dell'affare - Le Cronache
  • Agosto 23, 2025
  • 0
  • 86
  • 2 Min Read
(Adnkronos) – Il Milan aspetta le nuove visite mediche di Victor Boniface per chiudere il colpo in attacco. Dopo i primi test fatti dal centravanti del Bayer Leverkusen nella giornata di venerdì, il club rossonero ha deciso di approfondire la situazione del nigeriano. Per Boniface sono previsti nuovi test oggi, sabato 23 agosto. Nel giorno dell'esordio in campionato contro la Cremonese ( alle 20:45 a San Siro) il Diavolo avrà gli occhi anche sul mercato.  
Victor Boniface è arrivato ieri a Milano. Dopo le visite mediche di rito alla clinica La Madonnina, è passato al Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva. Il club ha sottoposto poi il calciatore ad altri test ortopedici all'Ospedale Galeazzi, con uno specialista di fiducia. Per avere ulteriori riscontri sulle condizioni dell'attaccante prima delle firme. Gli approfondimenti continueranno anche nella giornata di oggi. Il motivo? Boniface, classe 2000, ha già subito due operazioni al crociato. E nell'ultima stagione ha saltato diversi impegni per problemi muscolari.  Nei giorni scorsi, il Milan aveva trovato l'accordo con il Bayer Leverkusen per il trasferimento del giocatore. Un prestito oneroso con diritto di riscatto (per una cifra complessiva inferiore ai 30 milioni di euro, 5+24) che permetterà di valutare il rendimento della punta prima di nuove mosse più impegnative. Per la firma del contratto, sono però necessari gli ultimi passaggi.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

