Casinò online e social, il dominio del mercato passa anche da lì

Nell’ambito dell’intrattenimento online, spesso e volentieri ci si domanda quale sia effettivamente il casinò più conosciuto e apprezzato in Italia. Per rispondere a una simile domanda, però, è necessario prendere in considerazione diversi aspetti, esattamente come ha fatto un recentissimo studio sull’argomento.

Per approfondire davvero quali sono i casinò online più famosi in Italia, è bene prendere in considerazione le SERP, quindi il volume di ricerche mensili su Google in Italia, così come il dato relativo a Google Trend Italia, ma è altrettanto interessante capire il posizionamento sui social media, a livello di following, dei principali player, sia italiani che internazionali.

Nessuno come BetFlag e Sisal

Ebbene, dallo studio in questione effettuato da BonusFinder Italia, è emerso sostanzialmente un divario abissale tra la coppia formata da Sisal e BetFlag e tutto il resto dei casinò online con licenza ADM che operano sul mercato italiano. A fare la differenza è stato il dato riguardante il volume di ricerche mensili online che è stato registrato su Google in Italia.

A dare il primo posto in questa particolare classifica all’operatore BetFlag, invece, è stato il punteggio totalizzato su Google Trend Italia, che ha permesso di sopravanzare di nove punti Sisal. Molto più distanziato troviamo il brand Goldbet, che si è collocato in terza posizione ed è certamente un po’ più equilibrato, con una minima presenza sui social media, circa 8 mila follower, a dispetto della coppia di testa, che invece non ha attivo alcun canale di comunicazione sui più importanti social media del momento.

Chi sale grazie alla presenza sui social media

Ci sono altri operatori, in modo particolare si tratta di una prerogativa che accompagna i player internazionali, che al contrario sono riusciti a risalire la classifica nonostante un volume di ricerche mensili praticamente inesistente, grazie invece all’apporto legato ai social network. È il caso emblematico di PokerStars, che si limita a un volume di ricerche mensili pari solamente a 15 mila, mentre invece, detiene un grandissimo seguito sui social media, con oltre 1 milione di follower. Ottimo, tra l’altro, anche lo score (il migliore di tutta la classifica) legato a Google Trend Italia, pari a 65.

Discorso diverso per Lottomatica, ma sopratutto Bet365, che riescono a districarsi in maniera più equilibrata tra i tre indicatori presi come punti di riferimento per lo sviluppo di questo studio, va detto che anche Snai, altro noto player italiano, ha un seguito sui social media praticamente pari a zero, ma riesce a rimanere in settima posizione grazie a un ottimo dato sulle ricerche mensili, oltre 524 mila, ma anche un discreto score su Google Trend Italia.

Al pari di quanto analizzato con PokerStars, anche Stake.it è un altro player internazionale che punta tantissimo sulla presenza attiva sui social per catturare, e mantenere alto nel tempo, l’interesse degli utenti. Un milione di follower fa da contrasto con un volume di ricerche pari solamente a 15 mila, ma che senz’altro stimola un approfondimento. Ovvero, che la brand awareness non si costruisce solo ed esclusivamente grazie ala ricerca organica, ma ormai c’è anche un altro fattore che può fare la differenza.

Tanti brand hanno una notevole visibilità per le scelte strategiche che fanno a livello comunicativo e pubblicitario, ma ce ne sono alcuni, come è emerso da questo studio, che continuano a rimanere invisibili agli utenti in Italia, nonostante comunque abbiano ottenuto una licenza ADM a tutti gli effetti. Stiamo parlando, ad esempio, di Marathon, con sole 100 ricerche al mese, piuttosto che di Domus Bet e Sunbet, rispettivamente 1300 e 3500 ricerche mensili. Insomma, manca senz’altro una tattica di acquisizione organica che possa portarli all’attenzione del grande pubblico online.