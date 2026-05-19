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Settore ambientale, Sarno città virtuosa

  • Maggio 19, 2026
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Settore ambientale, Sarno città virtuosa
Il confronto sul futuro dei servizi di igiene urbana passa anche attraverso le esperienze amministrative che, sui territori, stanno producendo risultati concreti.
Tra queste, al convegno “Efficienza nei servizi di igiene urbana: quadro normativo e sfide per il futuro”, tenutosi oggi a Salerno, è stata richiamata anche l’esperienza della città di Sarno, indicata tra le realtà virtuose della provincia per il percorso sviluppato nel settore ambientale e nella gestione dei servizi di igiene urbana.

“Essere considerati un modello in un territorio vasto e complesso come quello di Sarno, che si estende su circa 40 chilometri quadrati, rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto in questi anni- ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante.
Accanto al potenziamento dei servizi, abbiamo rafforzato anche le attività di controllo e monitoraggio del territorio, attraverso sistemi di

e verifiche costanti effettuate insieme alla Polizia Municipale sul corretto conferimento dei rifiuti.

Un’attività fondamentale per tutelare il decoro urbano e promuovere una sempre maggiore cultura del rispetto ambientale”.

Il convegno, tenutosi questa mattina a Salerno, è stato promosso dalla Fondazione Bardascino e organizzato da Global Academy con il patrocinio della Provincia di Salerno, di AssoAmbiente e di Confindustria Salerno.
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