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Salernitana, i convocati di Cosmi

  • Maggio 19, 2026
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Salernitana, i convocati di Cosmi

Al termine della rifinitura di questo pomeriggio, mister Serse Cosmi ha convocato 27 calciatori per la sfida in programma domani alle 20:45 allo stadio Bruno Benelli contro il Ravenna, gara di ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Cosmi recupera due pedine in difesa: Matino ha scontato il turno di squalifica, Arena invece si è messo alle spalle l’infortunio patito nel test in famiglia con il Faiano.

Di seguito l’elenco:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 2 Berra, 18 Golemic, 14 Villa, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca;

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 5 Capomaggio, 6 de Boer, 16 Haxhiu, 21 Carriero, 29 Tascone, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano, 70 Boncori.

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