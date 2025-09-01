Us Open, Djokovic vince e convince (per la prima volta). Ora Fritz ai quarti - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Us Open, Djokovic vince e convince (per la prima volta). Ora Fritz ai quarti
Ucraina, Zelensky: “Avanti con nuovi attacchi in profondità in Russia”
Israele-Gaza, parenti ostaggi oggi in massa davanti alla casa di Netanyahu
Ucraina, von der Leyen: “Europa ha piano per invio truppe, accordo con Usa”
Ultim'ora Nazionale

Us Open, Djokovic vince e convince (per la prima volta). Ora Fritz ai quarti

  • Settembre 1, 2025
  • 0
  • 19
  • 1 Min Read
Us Open, Djokovic vince e convince (per la prima volta). Ora Fritz ai quarti

(Adnkronos) – Turno tranquillo agli Us Open 2025 per Novak Djokovic. E dopo quanto visto nelle prime uscite dello Slam, è questa la notizia. Nella notte italiana, il serbo passeggia contro Jan-Lennard Struff e sull'Arthur Ashe Stadium regala la prestazione fin qui più convincente sul suolo americano. L'ex numero uno vince con il punteggio di 6-3 6-3 6-2 dopo un’ora e 49 minuti di gioco, fermando così la corsa del tedesco, che a New York aveva già battuto Holger Rune e Frances Tiafoe. Il prossimo ostacolo per Djokovic sarà il numero 4 del ranking Atp Taylor Fritz, ai quarti di finale.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025