Terremoto ai Campi Flegrei, serie di scosse: la più forte di magnitudo 4

(Adnkronos) – Terremoto ai Campi Flegrei (Napoli) oggi, lunedì 1 settembre 2025. Una serie di scosse è stata registrata: la più forte, di magnitudo 4.0, è stata avvertita alle 4.55. Ma la terra non ha smesso di tremare da domenica, quando si è verificata una scossa alle 16.10. Da allora se ne sono susseguite diverse, di magnitudo da 2.0 all'ultima più forte di stamattina. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
