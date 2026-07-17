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Universo Beach, Bicchielli e Casaburi (FI): “Sindaco interviene tardi, ora servono controlli”

  • Luglio 17, 2026
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Universo Beach, Bicchielli e Casaburi (FI): “Sindaco interviene tardi, ora servono controlli”

“Chiudere la spiaggia di Torrione con un’ordinanza è un atto di responsabilità, seppur tardivo. Verrebbe da dire che, finalmente, il sindaco ha realizzato di essere la massima autorità sanitaria locale e il principale garante della salute pubblica”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, il deputato salernitano di Forza Italia Pino Bicchielli e il consigliere comunale azzurro Gabriele Casaburi.

“I dati dell’Arpac non hanno lasciato alcun dubbio: la spiaggia presenta una contaminazione che rappresenta un rischio per la salute pubblica, come abbiamo più volte denunciato in questi mesi. Il nostro grido d’allarme è rimasto inascoltato per settimane, ma ora c’è finalmente una presa d’atto della situazione – aggiungono Bicchielli e Casaburi – Ci auguriamo che l’ordinanza non resti lettera morta e che sia accompagnata da controlli rigorosi e da tutte le misure necessarie a garantire la tutela della salute pubblica”

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