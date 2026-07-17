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Fn, siamo con Roggero

  • Luglio 17, 2026
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Fn, siamo con Roggero

Futuro Nazionale Campania è al fianco del gioielliere Mario Roggero, 72 anni, condannato ieri dalla Corte di Cassazione in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per avere ucciso due rapinatori e ferito un altro il 28 aprile 2021. Nel corso di una conferenza stampa, ieri a Napoli nella sede del partito guidato da Roberto Vannacci è stata espressa solidarietà e vicinanza politica e umana nei confronti dell’imprenditore e della sua famiglia. Spiega il coordinatore regionale di Futuro Nazionale, l’avvocato Lello Di Capua: “Rispettiamo tutte le sentenze che si basano sulle leggi. Ma non sempre la nostra normativa, a mio avviso, è adeguata ai fatti e soprattutto ai tempi”. Inoltre “ci troviamo in presenza di una persona, perbene, che fa il suo lavoro nel suo esercizio commerciale; quindi, è nell’ambito di una privata dimora. Ha subito cinque rapine. Soggetti armati, con pistole, hanno minacciato lui e la sua famiglia. Lo hanno tenuto in ostaggio e hanno messo a rischio la sua incolumità personale e patrimoniale. È vero, Mario Roggero ha inseguito i rapinatori fuori dal locale e li ha uccisi. Noi avvocati, siamo garantisti, sappiano che il diritto alla vita è un diritto preminente su tutti gli altri e su questo non ci sono discriminanti per nessuno, neanche per Mario Roggero. Resta però il fatto che le modalità dell’azione, la provocazione, che ha la base di un gesto inconsulto, non possono non essere circostanze che devono trovare adeguata considerazione nel trattamento sanzionatore che la norma deve prevedere.

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