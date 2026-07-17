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Fondi, Comune Salerno chiede accesso agli atti in Regione

  • Luglio 17, 2026
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Fondi, Comune Salerno chiede accesso agli atti in Regione

Gli uffici del Settore Risorse Comunitarie del Comune di Salerno hanno inviato questa mattina in Regione Campania, all’Autorità di Gestione dei fondi, un’istanza di accesso ai documenti relativi al Fondo di Sviluppo e Coesione.”In totale assenza di informazioni e di documentazioni sui singoli interventi proposti dal Comune, nonostante le sollecitazioni, l’amministrazione comunale è costretta a formulare istanza di accesso agli atti, riservandosi di investire l’Autorità giudiziaria per eventuali profili di atteggiamenti omissivi in relazione ai doveri propri degli uffici competenti”, si legge in una nota del Comune di Salerno.

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