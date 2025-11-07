UniSa, il giorno di D’Antonio: cerimonia d’investitura - Le Cronache Ultimora
UniSa, il giorno di D'Antonio: cerimonia d'investitura
Sapri, TAR Campania sospende chiusura punto nascita ospedaliero
Clan degli spioni, dossier su Fabbricatore
UniSa, il giorno di D’Antonio: cerimonia d’investitura

  Novembre 7, 2025
UniSa, il giorno di D’Antonio: cerimonia d’investitura

Giornata solenne all’Università degli Studi di Salerno per la cerimonia d’investitura del nuovo Rettore, Virgilio D’Antonio, che ha ufficialmente assunto la guida dell’Ateneo nel corso di un’affollata cerimonia svoltasi nell’Aula Magna del campus di Fisciano, alla presenza del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, delle autorità civili, accademiche e religiose.

Ad aprire l’evento è stata la professoressa Genny Tortora, decana dell’Ateneo, che ha pronunciato l’orazione introduttiva e “vestito” il neo Rettore con la toga accademica, tracciando un profilo di coerenza, passione e competenza che ha caratterizzato l’intero percorso professionale di D’Antonio.

Nel suo primo discorso ufficiale, il professor Virgilio D’Antonio ha ribadito la missione culturale e sociale dell’Università di Salerno, definendola “un Ateneo che tutela il passato, cura il presente e alimenta scintille di futuro”. Un richiamo forte alla continuità, alla ricerca e all’innovazione, in linea con la tradizione dell’Università salernitana, sempre più riconosciuta come punto di riferimento nel panorama accademico nazionale e internazionale.

Tra i presenti anche il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che ha espresso le proprie congratulazioni al nuovo Rettore:

“L’Università è un’eccellenza ed un vanto della nostra comunità. Il legame tra Salerno e l’Ateneo appartiene alla Storia e alla nostra identità. Siamo i custodi dell’eredità della Scuola Medica Salernitana, che fece di Salerno un faro di scienza, civiltà e solidarietà. Sono certo che il Magnifico Rettore D’Antonio continuerà a rendere il nostro Ateneo un riferimento nella didattica e nella ricerca.”

La cerimonia si è conclusa tra lunghi applausi e grande partecipazione, segno del forte spirito di comunità che anima l’Università di Salerno, pronta ad aprire con D’Antonio un nuovo capitolo di crescita e visione condivisa.

