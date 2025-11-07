Cangiano (FdI): da Fico poche chiacchiere, chiarisca su barca. Ce l’ha e quanto l’ha pagata? - Le Cronache Attualità
Cangiano (FdI): da Fico poche chiacchiere, chiarisca su barca. Ce l'ha e quanto l'ha pagata?

Poche chiacchiere, Roberto Fico deve chiarire sulla vicenda dell’ormeggio abusivo, non può pensare di ‘buttarla in caciara’. Proprio lui che andava in piazza a gridare ‘onestà, onestà’, deve dare spiegazioni ai cittadini campani, quelli che lui vorrebbe guidare da Santa Lucia, di quella che sembra essere l’ennesima dimostrazione di arroganza, prepotenza e faccia tosta targata Cinquestelle. Ma soprattutto a questo punto, in ragione della trasparenza che deve un candidato alla presidenza di una Regione così importante e strategica per il Mezzogiorno come la Campania, vogliamo che ci dica se è in possesso di una barca e quanto l’ha pagata. I cittadini campani meritano rispetto, perchè per troppo tempo sono stati presi in giro dal M5S e dal Pd di Vincenzo De Luca”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Gimmi Cangiano

