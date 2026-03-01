Un salernitano picchiato a Napoli - Le Cronache Cronaca
Un salernitano picchiato a Napoli
Cronaca Campania

Un salernitano picchiato a Napoli

  • Marzo 1, 2026
Un salernitano picchiato a Napoli

Due interventi dei carabinieri nella notte a Napoli per altrettanti episodi di violenza. I militari della stazione di Scampia sono stati chiamati all’ospedale Cardarelli per una persona aggredita. Si tratta di un 33enne di Salerno il cui referto parla di trauma cranico e fratture a entrambi i polsi. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato pestato da tre sconosciuti dopo aver rifiutato di farsi intestare alcune sim telefoniche. Da chiarire la dinamica e la matrice dell’aggressione. Indagini sono in corso. Il 33enne è ancora ricoverato, non è in pericolo di vita. A Secondigliano, invece, i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso del Cto per un 19enne di Minturno (Latina) rimasto ferito. Sconosciuti lo avrebbero colpito alla coscia con tre coltellate, durante un tentativo di rapina dello scooter. Il fatto in via Limitone d’Arzano. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica e identificare i responsabili. Il 19enne non è in pericolo di vita.

