Un salernitano picchiato a Napoli
Salernitana-Catania, 0 a 0
Salerno: violento scontro tra gruppi di ragazzi, un ferito

  • Marzo 1, 2026
Due gruppi di giovani si sono affrontati nella zona orientale della citta’. Ad avere la peggio un ragazzo, rimasto ferito e trasportato in ospedale. La dinamica e’ in fase di ricostruzione da parte della polizia. Una rissa o un’aggressione sono le ipotesi su cui stanno lavorando gli agenti della Questura di Salerno, impegnati a chiarire contorni, responsabilita’ e movente di quanto accaduto. Nella notte tra venerdi’ e sabato scorsi, invece, nel centro del capoluogo di provincia campano, un 17enne era rimasto ferito all’addome con un’arma da taglio, caso su cui sono in corso indagini dei carabinieri.

