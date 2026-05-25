Rappresentanti di lista e candidati: caos ai seggi

di Erika Noschese

La prima giornata di votazioni per le Amministrative salernitane, che doveva rappresentare una festa della democrazia e un momento di libera espressione civica, è stata oscurata da episodi che hanno sollevato profonda indignazione e numerosi dubbi sulla regolarità delle operazioni. Diversi seggi cittadini sono stati teatro di condotte improprie da parte di candidati, presenti all’interno delle sezioni in qualità di rappresentanti di lista, i quali hanno trasformato il proprio ruolo di vigilanza in una forma di pressione inaccettabile sugli elettori. Il clima di tensione è stato alimentato in primis dall’ostentazione di simboli e nomi legati alle proprie candidature. Indossare cartellini di riconoscimento che riportano in modo evidente il contrassegno della lista e il nominativo del candidato non rappresenta una mera formalità, bensì una chiara e indebita forma di propaganda elettorale all’interno del luogo deputato al voto. La normativa vigente, volta a preservare la serenità dell’elettore e la segretezza del suffragio, impone il divieto assoluto di qualsiasi attività di convincimento o propaganda, sia diretta che indiretta, nei locali destinati ai seggi. Ciò che ha maggiormente turbato i cittadini, tuttavia, è stata la protervia mostrata da questi soggetti, i quali non si sono limitati a una presenza passiva di controllo. Le segnalazioni raccolte descrivono un copione ripetuto con fastidiosa insistenza: candidati che, stazionando nei pressi dei tavoli o in prossimità delle cabine, hanno intercettato i cittadini chiedendo, in maniera esplicita e fuori luogo, conferma del proprio voto o, peggio ancora, verificando la correttezza della scelta compiuta nel momento in cui l’elettore rientrava dal voto. Tale atteggiamento si configura come una grave violazione della libertà del voto, protetta dalla Costituzione e tutelata dal Testo Unico delle leggi elettorali, che punisce severamente chiunque tenti di influenzare, minacciare o condizionare la volontà del corpo elettorale. La presenza dei rappresentanti di lista è finalizzata esclusivamente a garantire la regolarità delle operazioni di scrutinio e la corretta tenuta dei registri. Qualsiasi deviazione da questo compito, trasformandosi in una forma di controllo sociale o di condizionamento psicologico, espone i responsabili a conseguenze sanzionatorie. Le forze dell’ordine e i presidenti di seggio, che hanno il dovere di vigilare sull’ordine pubblico e sul rispetto delle leggi elettorali, sono chiamati a intervenire prontamente per allontanare chiunque superi il limite della correttezza istituzionale. La coercizione, anche solo verbale o psicologica, mina alla radice il principio del voto libero e segreto, trasformando un atto di coscienza in un esercizio sotto scorta. È fondamentale che in queste ore conclusive delle consultazioni venga ripristinato un clima di assoluta neutralità. L’invito alle autorità preposte è stato, sin da subito, quello di rafforzare la vigilanza e di adottare ogni misura necessaria affinché ogni elettore possa varcare la soglia del seggio senza sentirsi osservato, giudicato o, peggio ancora, minacciato nel momento più intimo della propria scelta politica. La democrazia a Salerno ha bisogno di trasparenza e di rispetto delle regole, valori che non possono essere sacrificati sull’altare di una competizione elettorale che deve restare, in ogni sua fase, al riparo da condizionamenti indebiti. La cittadinanza chiede risposte chiare e una gestione del voto che sia finalmente immune da tali, tristi, storture, a prescindere dai candidati e dalle liste che loro rappresentano.